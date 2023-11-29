Турция может до конца года одобрить принятие Швеции в НАТО

Парламент Турции может одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО еще до конца 2023 года. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в Брюсселе в ходе текущих консультаций с главами МИДов государств Североатлантического альянса, рассказал агентству Reuters в среду, 29 ноября, на условиях анонимности представитель Госдепартамента США.

"Скажу так: результатом встречи было заявление, что это (ратификация парламентом Турции шведской заявки. - Ред.) произойдет до конца года", - цитируют журналисты собеседника.

Ранее, 16 ноября, агентство Reuters сообщало, что комиссия по иностранным делам парламента Турции отложила обсуждение заявки Швеции на вступление в НАТО, сославшись на необходимость дальнейшего разбирательства. Одобрение комиссии необходимо, чтобы вопрос ратификации вступления Швеции в НАТО был вынесен на голосование в турецком парламенте.

Ратификация Турцией заявки Швеции на вступление в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году вместе с Финляндией на фоне российского вторжения в Украину. Турция до сих пор отказывалась одобрить заявку Швеции, обвиняя ее в "поддержке террористов". "Террористами" Анкара считает, в частности, проживающих в Швеции курдских активистов и добивается от Стокгольма более жесткого курса в их отношении.

Помимо Турции, заявку Швеции на вступление в НАТО пока не поддержала и Венгрия, премьер-министр которой Виктор Орбан в конце сентября заявил, что Будапешт не собирается спешить с решением этого вопроса.

В конце октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал Великому национальному собранию (турецкому парламенту) заявку Швеции на рассмотрение, поставив подпись под этим документом.

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