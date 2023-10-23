Эрдоган передал в парламент заявку Швеции на членство в НАТО

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон приветствовал внесение Эрдоганом в парламент Турции законопроекта о ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал Великому национальному собранию (турецкому парламенту) на рассмотрение заявку Швеции на вступление в НАТО поставив свою подпись под этим документом. Об этом сообщает в понедельник, 23 октября, пресс-служба ведомства президента Турции.

Сначала заявка Швеции должна быть принята комиссией по иностранным делам парламента. Затем она поступит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи парламента. После одобрения и публикации в правительственном вестнике Resmi Gazete с подписью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана процесс утверждения членства Швеции в НАТО со стороны Анкары будет завершен.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон приветствовал внесение Эрдоганом в парламент Турции законопроекта о ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО.

"Теперь парламенту остается решить этот вопрос", - заявил Кристерссон в социальной сети X. - Мы с нетерпением ждем возможности стать членом НАТО".

Швеция подала заявку о вступлении в НАТО в 2022 году вместе с Финляндией на фоне российского военного вторжения в Украину. Турция до сих пор отказывалась дать согласие на это, обвиняя Швецию в "поддержке террористов". Анкара, в частности, добивается от Стокгольма более жесткого курса в отношении проживающих в Швеции курдских активистов, которых турецкие власти считают "террористами".

Помимо Турции, заявку Швеции на вступление в НАТО пока не поддержала и Венгрия, премьер-министр которой Виктор Орбан в конце сентября заявил, что Будапешт не собираетсчя спешить с решением этого вопроса.

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