  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ПолитикаТурция

Эрдоган передал в парламент заявку Швеции на членство в НАТО

Александра Иванова
23 октября 2023 г.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон приветствовал внесение Эрдоганом в парламент Турции законопроекта о ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО.

https://p.dw.com/p/4Xus7
Генсек НАТО Йенс Столтенберг с протоколами о приеме Швеции и Финляндии в альянс (фото из архива)
Генсек НАТО Йенс Столтенберг с протоколами о приеме Швеции и Финляндии в альянс (фото из архива)Фото: Wiktor Nummelin/TT/IMAGO

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал Великому национальному собранию (турецкому парламенту) на рассмотрение заявку Швеции на вступление в НАТО  поставив свою подпись под этим документом. Об этом сообщает в понедельник, 23 октября, пресс-служба ведомства президента Турции.

Сначала заявка Швеции должна быть принята комиссией по иностранным делам парламента. Затем она поступит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи парламента. После одобрения и публикации в правительственном вестнике Resmi Gazete с подписью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана процесс утверждения членства Швеции в НАТО со стороны Анкары будет завершен.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон приветствовал внесение Эрдоганом в парламент Турции законопроекта о ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО.

"Теперь парламенту остается решить этот вопрос", - заявил Кристерссон в социальной сети X. - Мы с нетерпением ждем возможности стать членом НАТО".

Швеция подала заявку о вступлении в НАТО в 2022 году вместе с Финляндией на фоне российского военного вторжения в Украину. Турция до сих пор отказывалась дать согласие на это, обвиняя Швецию в "поддержке террористов".  Анкара, в частности, добивается от Стокгольма более жесткого курса в отношении проживающих в Швеции курдских активистов, которых турецкие власти считают "террористами".  

Помимо Турции, заявку Швеции на вступление в НАТО пока не поддержала и Венгрия, премьер-министр которой Виктор Орбан в конце сентября заявил, что Будапешт не собираетсчя спешить с решением этого вопроса.     

Смотрите также:

Хотят ли шведы в НАТО?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как страны НАТО готовятся к противостоянию с Россией в Арктике (28.08.2023)

Как страны НАТО готовятся к противостоянию с Россией в Арктике (28.08.2023)

Страны НАТО проводят учения ВВС в Арктике. В Норвегии пилоты отрабатывают бой один-на-один на близкой дистанции. В НАТО обеспокоены растущим влиянием России в регионе. Финляндия недавно присоединилась к НАТО, а Швеция ведет переговоры о вступлении. Сейчас у России больше военных баз в Арктике, чем у НАТО. Истребители НАТО регулярно перехватывают самолеты РФ в своем воздушном пространстве.
Конфликты28 августа 2023 г.02:40 мин.
external

Итоги саммита НАТО в Литве: что на самом деле выиграла Украина?

Итоги саммита НАТО в Литве: что на самом деле выиграла Украина?

В Вильнюсе прошел саммит НАТО. Союзникам по альянсу удалось добиться того, чтобы Турция одобрила заявку на членство Швеции. Киеву же пообещали поддержку на пути к альянсу. Но конкретных предложений по вступлению Украины в НАТО не прозвучало. В НАТО боятся прямого столкновения с Кремлем? Есть ли среди союзников раскол? И как в странах Балтии относятся к угрозам из России?
Политика17 июля 2023 г.52:30 мин.