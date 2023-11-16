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В парламенте Турции отложили вопрос вступления Швеции в НАТО

Даниил Сотников
16 ноября 2023 г.

Комиссия турецкого парламента по иностранным делам отложила рассмотрение заявки Швеции на неопределенный срок.

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Флаги Турции и Швеции
Фото: Henrik Montgomery/TT/IMAGO

Комиссия по иностранным делам парламента Турции отложила обсуждение заявки Швеции на вступление в НАТО, сославшись на необходимость дальнейшего разбирательства. Об этом сообщает агентство Reuters в четверг, 16 ноября. 

Ожидается, что этот вопрос будет снова включен в повестку дня на следующей неделе, сообщил председатель комиссии Фуат Октай, не назвав конкретных сроков. Одобрение комиссии необходимо, прежде чем за ратификацию вступления Швеции в НАТО проголосует парламент Турции.

Представитель оппозиционной "Хорошей партии" Кюршад Зорлу заявил, что члены комиссии не получили удовлетворительных ответов от представителя МИД Турции по поводу того, как были удовлетворены требования Анкары.

Турция рассматривает заявку Швеции в НАТО

Швеция подала заявку о вступлении в НАТО в 2022 году вместе с Финляндией на фоне российского вторжения в Украину. Турция до сих пор отказывалась одобрить заявку Швеции, обвиняя ее в "поддержке террористов". Анкара, в частности, добивается от Стокгольма более жесткого курса в отношении проживающих в Швеции курдских активистов, которых турецкие власти считают террористами.  

Помимо Турции, заявку Швеции на вступление в НАТО пока не поддержала и Венгрия, премьер-министр которой Виктор Орбан в конце сентября заявил, что Будапешт не собирается спешить с решением этого вопроса.

В конце октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал Великому национальному собранию (турецкому парламенту) заявку Швеции на рассмотрение, поставив свою подпись под этим документом.

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