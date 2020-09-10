Трусы Навального, или Чем оказался подарок ФСБ для Путина

Один из вероятных отравителей Навального рассказал политику по телефону, что "Новичок" был нанесен на его трусы. Сергей Елкин о том, чем стал для властей этот предмет гардероба.
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Ежегодная пресс-конференция президента показала, что ничего нового про политику, в том числе, внешнюю Владимир Путин сказать не может. Хотя одно важное признание прозвучало, отмечает Татьяна Фельгенгауэр.
Пресс-конференцию президента Путина, на которой был задан и вопрос об отравлении оппозиционера Навального, обсуждают не только в РФ. Самые яркие высказывания немецких СМИ о ней - в обзоре DW.
Политик Дмитрий Гудков и Роман Доброхотов - редактор портала The Insider, занимавшегося вместе с Bellingcat выяснением роли ФСБ в отравлении Алексея Навального, рассказали DW о последствиях расследования.