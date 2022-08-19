 Три канадские НПО признаны в России нежелательными | Новости из Германии о России | DW | 19.08.2022

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Россия

Три канадские НПО признаны в России нежелательными

"Черный список" Минюста РФ пополнили "Конгресс украинцев Канады", "Институт Макдональда-Лорье" и "Украинская национальная федерация Канады".

Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве

Здание министерства юстиции РФ

Министерство юстиции России внесло в перечень нежелательных организаций "Конгресс украинцев Канады", "Институт Макдональда-Лорье" и "Украинскую национальную федерацию Канады". Сообщение об этом обнародовано в пятницу, 19 августа, на сайте ведомства.

"Канадский украинский конгресс" создан в 1940 году в Виннипеге. В это объединение входят политические, общественные, культурные организации украинцев Канады, а также украинские канадские церкви. "Институт Макдональда-Лорье" - аналитический центр в Оттаве, он основан в 2010 году. "Украинская национальная федерация Канады" образована в 1932 году. Она находится в Торонто и представляет собой общеканадскую культурную и некоммерческую организацию украинских канадцев.

Генеральная прокуратура признала эти НПО нежелательными 4 августа. Таким образом, в реестре сейчас 65 организаций.

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    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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