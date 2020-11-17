Третья волна на подходе, или Куда спешит коронавирус

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждают о риске третьей волны коронавируса в начале 2021 года. Сергей Елкин о ковид-реалиях настоящего и ближайшего будущего.
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