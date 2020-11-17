Третья волна на подходе, или Куда спешит коронавирус

Коронавирус: 130 млн человек могут оказаться в крайней нищете

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 56 млн человек во всем мире, свыше 1,3 млн заболевших скончались. Выздоровели более 39 млн пациентов. DW следит за событиями 19 ноября.