 Третья волна на подходе, или Куда спешит коронавирус | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 23.11.2020

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Коронавирус

Третья волна на подходе, или Куда спешит коронавирус

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждают о риске третьей волны коронавируса в начале 2021 года. Сергей Елкин о ковид-реалиях настоящего и ближайшего будущего.

Третья волна коронавируса выстроилась в очередь за второй волной - карикатура Сергея Елкина

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