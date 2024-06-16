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Тренер сборной Украины просит Европу поддержать его страну

Роман Сулима
16 июня 2024 г.

По мнению Сергея Реброва, западная поддержка будет для его команды "дополнительным стимулом". Украинцы гордятся своими игроками, а игроки гордятся людьми на родине, отметил он накануне дебютной игры сборной на Евро-2024.

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Сергей Ребров
Сергей Ребров Фото: Luka Stanzl/Pixsell/IMAGO

Главный тренер футбольной сборной Украины Сергей Ребров попросил Европу продолжать поддерживать его страну в оборонительной войне против России. "Футбол не является главным приоритетом в нашей стране, где погибло много взрослых и детей. Украина переживает очень трудное время", - приводит агентство dpa в воскресенье, 16 июня, слова бывшего футболиста с мировым именем, уроженца Горловки Донецкой области. 

Заявление 50-летнего тренера было сделано накануне стартового матча сборной Украины в групповом турнире. В понедельник в 15.00 в Мюнхене подопечные Реброва встретятся со сборной Румынии. "Война продолжается. Нам нужна постоянная поддержка, мы боремся за мир, мы боремся за мир в Европе", - сказал главный тренер, отметив, что такая поддержка, в том числе на стадионах, будет для его команды "дополнительным стимулом".

"Первая игра будет очень эмоциональным моментом. Когда видишь в новостях, что происходит дома, трудно быть здесь и выразить все это словами", - продолжил слова тренера защитник сборной Украины Илья Забарный, в клубном чемпионате выступающий за английский "Борнмут". Украинцы гордятся своими игроками, а игроки гордятся людьми на родине, добавил Ребров.

Более двух лет сборная Украина не проводила домашних матчей в своей стране из-за полномасштабного вторжения России. Однако команде все же удалось квалифицироваться на Евро-2024.

Чемпионат Европы по футболу в Германии

В рамках Евро-2024 состоится в общей сложности 51 матч на 10 стадионах Германии. Больше всего матчей - по шесть - примут футбольные арены в Берлине, Мюнхене и Дортмунде. На крупнейшем - Олимпийском стадионе - в Берлине пройдет и финал турнира. Открылся Евро-2024 матчем сборных Германии и Шотландии в Мюнхене.

Формат Евро-2024 - такой же, как и в двух предыдущих чемпионатах Европы: в нем участвуют 24 национальные сборные, разделенные на шесть групп. Сначала команды сыграют друг с другом в рамках группового этапа. Сборные, занявшие первые и вторые места в группах, выходят в плей-офф. В плей-офф выйдут и четыре лучшие команды, которые займут в своих группах третьи места.

Украина играет в группе Е, в которую помимо Румынии, также входят Словакия и Бельгия. Матч со Словакией Украина проведет 21 июня в Дюссельдорфе, а с Бельгией - 26 июня в Штутгарте.

 

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