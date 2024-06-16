Глава ЕК: Заморозка войны в Украине - путь к новым войнам

Заморозка войны в Украине привела бы в будущем к новым агрессивным войнам, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите в Швейцарии. Она призвала к справедливому миру в интересах международной безопасности.

Заморозка войны в Украине привела бы в будущем к новым войнам - такое мнение выразила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в своей речи на открытии пленарной сессии мирной конференции по Украине в Швейцарии в субботу, 15 июня.

"Замораживание конфликта сегодня, когда иностранные войска оккупируют украинскую землю, не является решением. Фактически, это рецепт будущих агрессивных войн. Вместо этого нам необходимо поддержать всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир для Украины. Такой, который восстановит суверенитет Украины и ее территориальную целостность", - подчеркнула она.

Фон дер Ляйен также обратила внимание на то, что агрессия РФ привела не только к множеству жертв и разрушений в Украине: "Эхо агрессивной войны России разносится по всему миру. Цены на энергоносители взлетели. Цены на продукты питания взлетели".

"Правильно ли то, что более крупная страна может вторгнуться и отобрать территорию у меньшего соседа? Ответ: конечно, нет. Это записано в Уставе ООН. И именно поэтому крайне важно, чтобы мы подтвердили этот устав", - указала глава ЕК. По ее словам, на кону сейчас - международная безопасность, "нерушимость всех границ и суверенитет всех наций" в мире. "Мы, международное сообщество, должны объединиться, чтобы поддержать Украину в ее стремлении к миру", - заключила фон дер Ляйен.

Зеленский и Шольц - о привлечении РФ к переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на форуме в тот же день, заявил, что России передадут план справедливого и долговременного мира, согласованный Киевом с его международными партнерами. "Мы должны вместе решить, что означает справедливый мир для всего мира и как его можно достичь на долгосрочной основе, - сказал украинский лидер. - Затем это будет доведено до сведения представителей России, чтобы на втором мирном саммите мы могли зафиксировать реальное окончание войны".

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) перед саммитом в Швейцарии заявил, что на нем планируется заложить основы для следующей мирной конференции. "И речь будет идти и о присутствии там России", - добавил он. При этом Шольц назвал несерьезными требования президента РФ Владимира Путина, который тот выдвинул для своего участия в мирных переговорах.

Надежду на то, что РФ однажды сможет присоединиться к обсуждению мирного урегулирования в Украине, выразила и президент Швейцарии Виола Амхерд. "Если мы хотим мира, то в определенный момент России будет нужно принять участие в переговорном процессе. Это совершенно ясно", - заявила она.

Пятая мирная конференция по Украине

Саммит мира, открывшийся на швейцарском курорте Бюргеншток 15 июня, нацелен на создание конкретной дорожной карты участия России в мирном процессе. В двухдневной конференции участвуют представители более чем 90 стран. Россия на нее не приглашена; впрочем, в Москве давали понять, что не заинтересованы в участии. Китай отказался прислать своего представителя. От США приехала вице-президент Камала Харрис.

Накануне открытия саммита Путин назвал условия, при которых он якобы будет готов начать переговоры о мире в Украине. Среди них - вывод украинских войск из Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей; нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, придание русскому языку в стране статуса государственного и отмена введенных в отношении РФ санкций.

Четыре предыдущие конференции по мирному урегулированию в Украине прошли в 2023 году прошли в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте, а также 14 января 2024 года - в Давосе.