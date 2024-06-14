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Матч открытия Евро-2024: ФРГ разгромила Шотландию 5:1

Кирилл Шестаков
14 июня 2024 г.

Исход встречи, за ходом которой на мюнхенском стадионе "Альянц арена" следили 66 тысяч зрителей, был предрешен уже в первом тайме.

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Кай Хаверц забивает пенальти в ворота сборной Шотландии
Кай Хаверц забивает пенальти в ворота сборной ШотландииФото: Tom Weller/dpa/picture alliance

Футбольная сборная Германии удачно стартовала в проходящем в ФРГ чемпионате Европы, победив в матче открытия европейского первенства в группе А соперников из Шотландии с разгромным счетом 5:1.

Исход встречи, за ходом которой на мюнхенском стадионе "Альянц арена" следили 66 тысяч зрителей, был предрешен уже в первом тайме, который закончился со счетом 3:0. Сначала на 10-й минуте отличился Флориан Вирц (Florian Wirtz), спустя 9 минут Джамал Мусиала (Jamal Musiala) удвоил результат.

Тем самым немцы установили своеобразный рекорд: впервые в истории чемпионатов Европы сразу два игрока моложе 22 лет (обоим - по 21 году) отличились в одном матче за одну сборную.

На 45-й минуте Кай Хаверц (Kai Havertz) реализовал пенальти. После удаления Райана Портеуса, нарушившего правила в своей штрафной, шотландцы остались вдесятером.

Во втором тайме Никлас Фюлькруг (Niclas Füllkrug), заменивший Хаверца, на 68-й минуте довел счет до 4:0. Гол престижа шотландцы все же забили, хотя и не без помощи защитника бундестим Антонио Рюдигера (Antonio Rüdiger), на 87-й минуте срезавшего мяч головой в собственные ворота. Однако в добавленное время Эмре Джан установил окончательный результат встречи - 5:1.

Следующий матч в группе А состоится 15 июня: силами померяются сборные Венгрии и Швейцарии. Венгры же станут очередными соперниками команды ФРГ 19 июня.

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