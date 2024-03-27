В Германии позаботятся о защите команды Украины на ЧЕ-2024

Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер заверила, что в Германии хорошо подготовились к защите команды Украины на ЧЕ по футболу. Министр назвала участие Украины в чемпионате важным сигналом о том, что она является частью Европы.

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) заверила, что правоохранительные органы хорошо подготовились к участию Украины в чемпионате Европы по футболу, который пройдет в Германии летом. "Меры безопасности на высоком уровне и тесно скоординированы между федеральными властями, землями и странами-участницами", - заявила она в интервью агентству dpa, обнародованном в среду, 27 марта.

"Мы сделаем все для защиты украинской команды и ее болельщиков. Мы продолжаем сосредоточенно вести подготовку. В фокусе нашего внимания широкий спектр мер: от защиты от хулиганов и исламистов до обеспечения кибербезопасности", - отметила она.

Фезер поздравила украинскую сборную, которая накануне вечером одержала победу в решающем стыковом матче, победив Исландию со счетом 2:1.

Знаковое участие Украины в ЧЕ-2024

По словам Нэнси Фезер, участие Украины в ЧЕ дает сигнал, последствия которого ощущаются далеко за пределами спорта. "Украина является частью Европы. Мы твердо стоим на стороне Украины. Мы защищаем в Германии 1,1 млн человек, которые бежали от кровопролитной агрессивной войны Путина. Вместе с украинками и украинцами мы будем болеть за их национальную команду", - сказала германский министр.

Ранее Фезер объявила о введении пограничного контроля в Германии на период ЧЕ-2024. "Во время турнира мы введем временный контроль на всех германских границах, чтобы иметь возможность предотвратить въезд готовых к насилию преступников", - пояснила она в интервью газете Rheinische Post, обнародованном 26 марта. Министр добавила, что это необходимо для максимально эффективной защиты крупного международного состязания.

Чемпионат Европы по футболу в Германии пройдет с 14 июня по 14 июля в Берлине, Дюссельдорфе, Кельне, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и Дортмунде.

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