Одноухая и трехногая лисица вызвала переполох в Германии (фото)

Реклингхаузен • Курьезный случай из полицейской хроники привлек внимание немецких СМИ. Причиной огромного переполоха утром в прошлую субботу, 17 октября, стало это изрядно потрепанное чучело (трехногой) лисы, выброшенное или оставленное кем-то ради шутки посреди улицы в городе Реклингхаузене, что в земле Северный Рейн - Вестфалия.

"Печальный гештальт"

Собаки, которых местные жители вывели на прогулку, почуяв зверя, судя по всему, впали в такую панику, что владельцы никак не могли с ними совладать и сами очень сильно перепугались. Во всяком случае так описывает происшедшее информационное агентство dpa. Издалека чучело казалось вполне живой лисицей.

Прибывшие на место стражи порядка достаточно быстро разобрались в ситуации. Чучело, у которого помимо ноги также отсутствовало одно ухо, да и хвост видал куда лучшие времена, было оперативно доставлено в отделение - от собак подальше. Там и была сделана фотография "этого печального гештальта", говорится в сообщении полиции в начале недели, в котором используется именно это емкое немецкое слово - Gestalt, в переводе не нуждающееся.

Обыкновенные лисицы в Германии

Отметим, что в немецких лесах обитает достаточно много лисиц, под особой охраной они не находятся. Согласно статистике охотничьих объединений, ежегодно в Германии гибнет в результате отстрела или на дорогах более 400 тысяч этих животных. Чтобы не заканчивать на столь грустной ноте, посмотрим на фотографии живых немецких лисиц и лисят в естественной среде обитания.

Лисица на поле около Лебуса в Бранденбурге

Лисица с добычей в Берлине

Молодая лисица где-то в немецком лесу

Лисица посреди заснеженного поля

Две лисицы выясняют, чья это территория где-то в Баварии

Очень маленький лисенок на баварском лугу

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