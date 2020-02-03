 Зачем немецкий полицейский снял свой ремень на автобане (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 02.09.2020

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По Германии

Зачем немецкий полицейский снял свой ремень на автобане (фото)

Эта фотография была сделана на федеральном автобане A73 в Баварии, где полицейским пришлось отлавливать теленка.

Мёрендорф

Мёрендорф • Немецкие полицейские, участвовавшие в этой ночной операции где-то посреди Баварии на федеральном автобане A73, может быть, играли в детстве в ковбоев, но в перечень стандартного оснащения патрульных автомобилей в Германии ковбойская экипировка и принадлежности все же не входят. Поэтому для отлова этого теленка, каким-то образом оказавшегося на проезжей части скоростной трассы около деревни "Морковкино" (Möhrendorf), стражам дорожного порядка пришлось импровизировать.

Как сообщает агентство dpa, в качестве ошейника был использован ремень служебной формы. Лассо не понадобилось, но к отбойнику до прибытия специалистов по транспортировке животных беглеца привязали буксировочным тросом.

Особые правила для автобанов в Германии

Телятам, буйволамсобакам, другим большим и маленьким животным, а также, например, самолетам, велосипедистам или пешеходам на автобанах находиться нельзя. Что делать, если в пути на скоростной трассе сломалась машина или произошла авария, можно прочитать здесь: "На немецком автобане: от аварии не зарекайся" и здесь "Что делать, если на немецком автобане сломалась машина".

Смотрите также: 
Чем пользуется немецкая полиция, чтобы выполнять свои задачи?

  • Визит в Германию королевы Великобритании Елизаветы II в 2015 году

    Техника на службе немецкой полиции

    Рассказ о полицейской технике в Германии мы начнем с почетного эскорта. Глав государств во время официальных визитов в ФРГ сопровождают 15 немецких мотоциклистов на BMW. Во время неофициальных - семь. Эскорты также положены по протоколу председателям иностранных парламентов, главам правительств и МИД - 3, 5 или 7 мотоциклов в зависимости от статуса визита.

  • Новые полицейские Опели в Бранденбурге

    Техника на службе немецкой полиции

    В качестве патрульных машин в Германии используются седаны, универсалы и микроавтобусы разных производителей. Основным цветом кузова долгое время был белый, но затем стали также заказывать машины серебристой лакировки, которые после обновления автопарка легче продать. Вторым цветом в комбиации раньше был зеленый, но затем в Германии перешли на синий - рекомендуемый в качестве стандартного в ЕС.

  • Porsche 924

    Техника на службе немецкой полиции

    Для скрытого патрулирования на автобанах полиция располагает специально оборудованными мощными автомобилями, способными угнаться за любой спортивной машиной. В потоке они - до поры, до времени - ничем себя не выдают. А вот времена, когда в Германии можно было увидеть такие полицейские Porsche, прошли. Этот списали в 2007 году. Впрочем...

  • Porsche Cayenne

    Техника на службе немецкой полиции

    ... Некоторые полицейские на таких машинах все же ездят, но только не настоящие, а несущие службу в популярном автодорожном сериале немецкой телекомпании RTL про спецотряд "Кобра 11" ("Alarm für Cobra 11"). Это спортивный кроссовер Porsche Cayenne.

  • Renault Twizy

    Техника на службе немецкой полиции

    В городах земли Северный Рейн - Вестфалия уже появились полицейские электромобили Renault Twizy. Предназначены они для курьерских поездок. Однако этими новинками мирового автопрома "электрификация" немецкой полиции не заканчивается.

  • Кассель

    Техника на службе немецкой полиции

    В некоторых городах Германии можно повстречать полицейских на электроскутерах - например, в гессенском Касселе.

  • Боркум

    Техника на службе немецкой полиции

    На этой фотографии - первый в Германии полицейский электроцикл модели Zero FX. Он используется на острове Боркум - популярном курорте на Северном море.

  • Дюссельдорф

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершая тему двухколесных транспортных средств, отметим, что в Германии также существуют специальные полицейские патрули на велосипедах. Многие немецкие велосипедисты ездят, как бог на душу положит, так что работы у служителей порядка хватает.

  • Один из вертолетов федеральной полиции

    Техника на службе немецкой полиции

    А теперь уходим в небо... В Германии насчитывается более сотни полицейских вертолетов. Большая часть находится в распоряжении федеральной полиции (Bundespolizei) - 62, остальные - в разных федеральных землях: например, восемь - в Баварии, шесть - в Баден-Вюртемберге, два - в Тюрингии...

  • Берлин

    Техника на службе немецкой полиции

    Часть задач, ради которых раньше приходилось поднимать в воздух полицейские вертолеты, теперь решается с помощью дронов. Они используются, например, для изучения мест происшествий или преступлений, поиска пропавших людей, а также для наблюдения за массовыми мероприятиями. В отличие от военных дронов полицейские мультикоптеры не вооружены.

  • Гамбург

    Техника на службе немецкой полиции

    Что с реками и озерами? Одна из последних новинок - такие гидроциклы, которые сейчас испытывает полиция в Гамбурге. Они предназначены для быстрого реагирования в случае террористических актов или других чрезвычайных ситуаций на Эльбе или Альстере.

  • Дуйсбург

    Техника на службе немецкой полиции

    В отличие от новых гидроциклов такие катера уже давно находятся в распоряжении немецкой полиции. Этот несет свою службу на Рейне в Дуйсбурге, где находится самый большой речной порт Европы. Он оснащен 560-сильным двигателем и может разгоняться до 60 километров в час.

  • Берлин

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор спецтехникой. 17-тонный бронеавтомобиль спецназа Survivor R рассчитан на десять человек, включая водителя. Стоимость в зависимости от комплектации - от 300 тысяч до 500 тысяч евро.

  • Кельн

    Техника на службе немецкой полиции

    Такие машины производит американская фирма Patriot 3. Эта фотография была сделана в 2017 году в Кельне перед началом обыска в одном из здешних мотоклубов, на территорию которого за крепкие железные ворота полицейские попали по выдвижной гидравлической рампе. Эта машина также может использоваться для штурма захваченных самолетов.

  • Магдебург

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор полицейским водометом WAWE 10. Первая такая модель поступила на вооружение немецкой полиции в 2010 году. Всего заказано полсотни WAWE 10 стоимостью 900 тысяч евро каждый. Последний должен быть передан полиции в будущем году. Водометы оснащены 400-сильным двигателем и баками на 10 тысяч литров воды.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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