Зачем немецкий полицейский снял свой ремень на автобане (фото)

Мёрендорф • Немецкие полицейские, участвовавшие в этой ночной операции где-то посреди Баварии на федеральном автобане A73, может быть, играли в детстве в ковбоев, но в перечень стандартного оснащения патрульных автомобилей в Германии ковбойская экипировка и принадлежности все же не входят. Поэтому для отлова этого теленка, каким-то образом оказавшегося на проезжей части скоростной трассы около деревни "Морковкино" (Möhrendorf), стражам дорожного порядка пришлось импровизировать.

Как сообщает агентство dpa, в качестве ошейника был использован ремень служебной формы. Лассо не понадобилось, но к отбойнику до прибытия специалистов по транспортировке животных беглеца привязали буксировочным тросом.

Особые правила для автобанов в Германии

Телятам, буйволам, собакам, другим большим и маленьким животным, а также, например, самолетам, велосипедистам или пешеходам на автобанах находиться нельзя. Что делать, если в пути на скоростной трассе сломалась машина или произошла авария, можно прочитать здесь: "На немецком автобане: от аварии не зарекайся" и здесь "Что делать, если на немецком автобане сломалась машина".

Смотрите также:

Чем пользуется немецкая полиция, чтобы выполнять свои задачи?