Трампу и Байдену не позволят перебивать друг друга во время теледебатов

Президент США Дональд Трамп примет участие в третьем раунде дебатов с кандидатом от Демократической партии Джо Байденом, хотя считает условия его проведения несправедливыми. По его мнению, несправедливо, что были изменены темы дебатов, а их ведущий, считает Трамп, "полностью предвзят".
Комиссия по президентским дебатам приняла новые правила в связи с тем, что первые президентские дебаты превратились в хаос. Согласно подсчетам СМИ, Трамп перебивал оппонента 71 раз. После этого Байден заявил, что хочет, чтобы комиссия по дебатам изменила правила. "Я надеюсь, что есть способ, с помощью которого комиссия по дебатам сможет контролировать нашу способность отвечать на вопросы без перерывов", - сказал он.
Согласно новым правилам, микрофон одного кандидата в президенты будет отключен во время выступления другого. Каждый кандидат имеет две минуты непрерывного времени для выступления в начале каждого из шести 15-минутных сегментов. За их выступлением последует открытая дискуссия, во время которой будут работать микрофоны обоих кандидатов.
Предвыборный штаб Трампа против изменения правил
Между тем, предвыборный штаб Трампа выступал против любых изменений в правилах. В письме в комиссию 19 октября руководитель предвыборной кампании Трампа Билл Степиен еще до принятия решения назвал выключение микрофонов кандидатов "неприемлемым". Он также не согласился с темами предстоящих дебатов, призвав к большему вниманию к вопросам внешней политики. Среди тем, которые будут обсуждаться, согласно комиссии по дебатам - борьба с коронавирусом, расовые вопросы, изменение климата, национальная безопасность, американские семьи и лидерство.
Пресс-секретарь Байдена Ти Джей Дакло, в свою очередь, заявил: "Штабы и комиссия договорились несколько месяцев назад, что модератор дебатов будет выбирать темы. Штаб Трампа сейчас лжет об этом, потому что Дональд Трамп боится столкнуться с новыми вопросами о своем катастрофическом ответе на COVID-19".
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Автор: Илья Коваль