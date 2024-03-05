Трамп побеждает на кокусах в Северной Дакоте

Дональд Трамп убедительно выигрывает кокусы в Северной Дакоте. Ранее он одержал победы почти на всех предвыборных мероприятиях республиканцев. В "супервторник" он может окончательно разгромить свою соперницу Никки Хейли.

Дональд Трамп убедительно выигрывает кокусы в Северной Дакоте. После подсчета 40 процентов голосов делегатов партсобраний Республиканской партии, экс-президент США набирает почти 85 процентов из них. Его единственная оставшаяся конкурентка, экс-постпред США при ООН Никки Хейли, получает поддержку только около 15 процентов делегатов, сообщает в ночь на вторник, 5 марта, агентство dpa.

Ранее Трамп одержал победы почти на всех остальных состоявшихся предвыборных мероприятиях республиканцев, включая праймериз в Южной Каролине - родном штате Хейли, губернатором которого она была. Сопернице Трампа удалось одержать победу над ним только на праймериз в Вашингтоне (округ Колумбия), где 100 процентов жителей - горожане, многие с хорошим образованием. Однако аналитики назвали этот успех "символическим", отметив, что выдвижение Никки Хейли от Республиканской партии на осенних выборах президента США "почти невероятно".

Лишь за день до проигрыша в Вашингтоне Трамп одержал победу на кокусах сразу в трех штатах США - Миссури, Мичигане и Айдахо.

Все решит "супервторник"

Следующим большим событием в предвыборной кампании в США станет так называемый супервторник 5 марта, когда праймериз партий пройдут одновременно в 15 штатах и на одной островной территории США. Результаты "супервторника" могут стать решающими в противостоянии Хейли и Трампа - если экс-президент разгромит свою единственную оппонентку в этот день, уже к 20 марта он сможет заявить о полноценной победе в борьбе за голоса республиканцев.

Между тем, 4 марта Верховный суд США разрешил Трампу участвовать в праймериз в Колорадо, Мэне и Иллинойсе. Раньше в этих штатах США ему запретили участвовать в предвыборной гонке из-за обвинений в подстрекательстве к штурму Капитолия в начале 2021 года. Праймериз в Мэне и Иллинойсе должны состояться в "супервторник", а в Иллинойсе - 19 марта.

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