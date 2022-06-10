Типичная немецкая архитектура - фахверк в Германии

Такие живописные здания, построенные фахверковым способом, можно увидеть в самых разных странах Европы и даже в Японии, но для многих фахверк - это Германия, а Германия - это фахверк. Впрочем, корни фахверка уходят еще в античные времена и более далекие регионы - от Римской империи до Древней Сирии.

Самые старые деревянные фахверковые здания Германии из дошедших до наших дней были возведены во второй половине XIII - начале XIV веков. Они находятся в Эсслингене (1261), Лимбурге (1289), Франкфурте-на-Майне (1292) и Марбурге (1321). Возраст установлен точно с помощью современных дендрохронологических методов.

Среди федеральных земель по количеству фахверковых зданий в Германии лидирует Гессен - около 400 тысяч. Всего по стране таких домов - более миллиона, по некоторым подсчетам - даже около двух миллионов. Было больше, но многие сгорели во время Второй мировой войны.

Старая ратуша в нижнесаксонском Дудерштадте

Гессенский город Шлиц. Во время четырех недель Адвента старую башню в этом городе превращают в самую большую в мире рождественскую свечку

Фахверковые дома в историческом центре гессенского Лимбурга

В гессенском Альсфельде насчитывается около четырех сотен фахверковых домов

Фахверк - не стиль, а способ строительства

Готика и ренессанс, барокко и рококо, классицизм, историзм, модерн... Архитектурные стили сменяли друг друга, но среди памятников каждого из них есть здания, возведенные фахверковым способом. В некоторых небольших городах сохранились Старые ратуши - например, в нижнесаксонском Дудерштадте. Она была возведена в середине XVI века.

Часто фахверк называют стилем, но это - способ строительства, тип конструкции из несущих столбов и распорных балок. Пространство между ними заполнятся разными материалами. Чем именно? Тем, что встречается или производится в данном регионе: от смеси глины и соломы до кирпича. Со штукатуркой или без штукатурки.

Если хочется не только посмотреть на фасады, но и заглянуть внутрь, да еще увидеть историческую обстановку, лучше всего отправиться в один из музеев под открытым небом, например, в Дисдорфе, Коммерне или Детмольде. Также можно подыскать себе небольшой отель или пансион, расположенный в старом фахверковом здании.

Город Штаде в Нижней Саксонии

В этом фахверковом доме в баден-вюртембергском городе Марбах-ам-Неккар родился Фридрих Шиллер

Окна фахверкового дома на курорте Бад-Зоден-Аллендорф в Гессене

Ротенбург-ан-дер-Фульда в Гессене

3500 километров немецкого фахверка

Для любителей этих достопримечательностей по Германии даже проложен особый туристический маршрут - Немецкий фахверковый путь (Deutsche Fachwerkstrasse). Этот туристический путь был создан в 1990 году Объединением немецких фахверковых городов. Он проходит через всю страну от северогерманского города Штаде на Эльбе до Мерсбурга на Боденском озере. Общая протяженность составляет около 3500 километров - по территории Нижней Саксонии, Саксонии-Анхальт, Саксонии, Гессена, Тюрингии, Баварии и Баден-Вюртемберга.

Рыночная площадь в баден-вюртембергском Бад-Урахе

Основанный в 1911 году Музей под открытым в Дисдорфе в земле Саксония-Анхальт - один из старейших таких музеев в Германии

Ворота типичного нижнесаксонского фахверкового подворья в поселении Затемин около города Люхов

Немецкий фахверковый путь состоит из семи региональных маршрутов, образующих своего рода сеть из доброй сотни старых немецких городов, в которых сохранилось особенно много памятников фахверковой архитектуры.

Карта доступна на сайте www.deutsche-fachwerkstrasse.de. Здесь можно также бесплатно заказать или скачать в формате PDF много разных информационных брошюр и карт на немецком или английском, а также получить другую информацию, например, о музеях, велосипедных турах и разных мероприятиях.