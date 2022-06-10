Типичная немецкая архитектура - фахверк в Германии

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Немецкий фахверковый путь - туристический маршрут по Германии протяженностью 3500 километров.
Такие живописные здания, построенные фахверковым способом, можно увидеть в самых разных странах Европы и даже в Японии, но для многих фахверк - это Германия, а Германия - это фахверк. Впрочем, корни фахверка уходят еще в античные времена и более далекие регионы - от Римской империи до Древней Сирии.
Самые старые деревянные фахверковые здания Германии из дошедших до наших дней были возведены во второй половине XIII - начале XIV веков. Они находятся в Эсслингене (1261), Лимбурге (1289), Франкфурте-на-Майне (1292) и Марбурге (1321). Возраст установлен точно с помощью современных дендрохронологических методов.
Среди федеральных земель по количеству фахверковых зданий в Германии лидирует Гессен - около 400 тысяч. Всего по стране таких домов - более миллиона, по некоторым подсчетам - даже около двух миллионов. Было больше, но многие сгорели во время Второй мировой войны.
Гессенский город Шлиц. Во время четырех недель Адвента старую башню в этом городе превращают в самую большую в мире рождественскую свечку
Готика и ренессанс, барокко и рококо, классицизм, историзм, модерн... Архитектурные стили сменяли друг друга, но среди памятников каждого из них есть здания, возведенные фахверковым способом. В некоторых небольших городах сохранились Старые ратуши - например, в нижнесаксонском Дудерштадте. Она была возведена в середине XVI века.
Часто фахверк называют стилем, но это - способ строительства, тип конструкции из несущих столбов и распорных балок. Пространство между ними заполнятся разными материалами. Чем именно? Тем, что встречается или производится в данном регионе: от смеси глины и соломы до кирпича. Со штукатуркой или без штукатурки.
Если хочется не только посмотреть на фасады, но и заглянуть внутрь, да еще увидеть историческую обстановку, лучше всего отправиться в один из музеев под открытым небом, например, в Дисдорфе, Коммерне или Детмольде. Также можно подыскать себе небольшой отель или пансион, расположенный в старом фахверковом здании.
Для любителей этих достопримечательностей по Германии даже проложен особый туристический маршрут - Немецкий фахверковый путь (Deutsche Fachwerkstrasse). Этот туристический путь был создан в 1990 году Объединением немецких фахверковых городов. Он проходит через всю страну от северогерманского города Штаде на Эльбе до Мерсбурга на Боденском озере. Общая протяженность составляет около 3500 километров - по территории Нижней Саксонии, Саксонии-Анхальт, Саксонии, Гессена, Тюрингии, Баварии и Баден-Вюртемберга.
Основанный в 1911 году Музей под открытым в Дисдорфе в земле Саксония-Анхальт - один из старейших таких музеев в Германии
Немецкий фахверковый путь состоит из семи региональных маршрутов, образующих своего рода сеть из доброй сотни старых немецких городов, в которых сохранилось особенно много памятников фахверковой архитектуры.
Карта доступна на сайте www.deutsche-fachwerkstrasse.de. Здесь можно также бесплатно заказать или скачать в формате PDF много разных информационных брошюр и карт на немецком или английском, а также получить другую информацию, например, о музеях, велосипедных турах и разных мероприятиях.
В этом городе не реке Лан в Гессене находятся восемь из двадцати старейших фахверковых домов Германии.
Свою ратушу жители Бамберга построили под носом у епископа - на искусственном острове посреди реки. С историей строительства связана легенда.
Чтобы осмотреть главные достопримечательности, достаточно одного дня, но уютные улочки, спокойная атмосфера и красивые пейзажи приглашают задержаться подольше.
Эту гигантскую рождественскую свечу можно увидеть в небольшом гессенском городе Шлиц.
Школа-часовня, кузница времен Наполеона, дом торговца шнапсом с родины основателя концерна Bertelsmann, старая гончарная мастерская - эти и другие памятники собраны в музее под открытым небом.
Ежегодно в Музей под открытым небом в Коммерне приезжает более 200 тысяч посетителей. Он посвящен крестьянской жизни в прусской Рейнской провинции.
В 1716 году этот немецкий город посетил Петр I, которого очень интересовали здешние укрепления.
Помимо Старого города в список ЮНЕСКО в Госларе включены рудник Раммельсберг и Водозаборная система Верхнего Гарца.
Здесь без дополнительных декораций можно снимать фильмы, действие которых происходит в Средние века.