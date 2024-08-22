Тим Уолз принял выдвижение кандидатом в вице-президенты

Губернатор штата Миннесота Тим Уолз принял выдвижение в качестве кандидата в вице-президента США от Демократической партии. Это "честь всей моей жизни", заявил Уолз на национальном съезде демократов в Чикаго в среду, 21 августа.

"Сегодня вечером мы все находимся здесь по прекрасной и простой причине - мы любим эту страну", - заявил он. В своей речи 60-летний политик рассказал об этапах своей жизни, в частности, детстве в маленьком городе в Небраске и своей работе тренером по американскому футболу.

Уолза и Харрис поддержал Билл Клинтон

В тот же день на съезде выступил бывший президент США Билл Клинтон, который поддержал Уолца и вице-президента США Камалу Харрис, выдвигаемую демократами в качестве кандидата в президенты. Харрис и Уолз - это два лидера "с типично американскими и вместе с тем невероятными жизненными историями", заявил он. Клинтон выразил уверенность, что Харрис и Уолз станут глотком "свежего воздуха" для США, и избравшие их американцы будут "гордиться этим до конца жизни".

В Чикаго выступили также: музыканты Стиви Уандер и Джон Ледженд, актриса Минди Калинг, актер Кинан Томпсон, телеведущая Опра Уинфри.

Харрис приняла утверждение в качестве кандидата в президенты

Ранее Камала Харрис приняла свое утверждение в качестве кандидата в президенты от Демократической партии. "Для нас - большая честь быть вашими номинантами", - заявила она. Делегаты от всех штатов и территорий США проголосовали на съезде в пользу 59-летней Харрис, однако речь шла о чистой формальности. Формально свое утверждение Харрис примет 22 августа, в заключительный день съезда, тогда же она выступит со своей программной речью.

Вице-президент в действующей администрации фактически стала официальным кандидатом от демократов на пост президента еще в начале августа, заручившись поддержкой большинства делегатов в ходе виртуального голосования. За четыре недели с 21 июля - момента вступления в предвыборную гонку - она привлекла около полумиллиарда долларов в качестве взносов на избирательную кампанию, а вместе со средствами, собранными действующим президентом Джо Байденом, сумма составила более 1 млрд долларов, пишет Reuters.

В Чикаго 19 августа открылся 49-й национальный съезд Демократической партии США. На съезде планировалось, в частности, утвердить программную платформу партии. Ожидалось, что форум привлечет около 50 тысяч человек. Выборы президента Соединенных Штатов пройдут 5 ноября. Байден на фоне усиливающихся опасений, в том числе от соратников по Демократической партии, 21 июля объявил о выходе из президентской гонки и поддержал кандидатуру Харрис.