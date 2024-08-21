Барак Обама: США готовы принять президента Камалу Харрис

Барак и Мишель Обама поддержали Камалу Харрис, заявив, что Америка готова принять ее в роли главы государства. Демократы официально выдвинули Харрис кандидатом в президенты.

Бывший президент США Барак Обама поддержал кандидатуру своей давней политической союзницы Камалы Харрис на предстоящих президентских выборах, выступив на съезде Демократической партии в Чикаго вечером во вторник, 20 августа.

"Америка готова к новой главе. Америка готова к лучшей истории. Мы готовы к президенту Камале Харрис. А Камала Харрис готова к этой работе", - заявил Обама. "Да, она может", - добавил экс-глава Белого дома, перефразировав известный лозунг, с которым он шел на президентские выборы 2008 года.

В своей речи, продолжавшейся около 40 минут, Обама, кроме того, высказал благодарность действующему президенту Джо Байдену, "защитившему демократию в момент большой опасности", а также предостерег от повторного прихода к власти кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. "Нам не нужны еще четыре года хвастовства, неразберихи и хаоса. Мы уже видели это кино - и мы все знаем, что продолжение обычно бывает хуже", - сказал Обама.

Мишель Обама: Надежда возвращается

Мишель Обама на съезде Демократической партии 20 августа Фото: TANNEN MAURY/UPI Photo/IMAGO

На съезде Демократической партии, собравшем более 4500 делегатов, выступила также бывшая первая леди США Мишель Обама. "Америка, надежда возвращается", - обратилась она к присутствующим. Выступление Мишель Обамы встретили овациями. Бывшая первая леди охарактеризовала Камалу Харрис как "одного из самых квалифицированных людей, когда-либо баллотировавшихся на пост президента". Харрис "более чем готова к этому моменту", подчеркнула Обама.

Камалу Харрис официально выдвинули кандидатом в президенты

Итогом второго дня съезда Демократической партии стало официальное выдвижение Камалы Харрис кандидатом на президентские выборы - ее поддержали 4567 делегатов или 99% собравшихся. "Для нас - большая честь быть вашими номинантами", - сказала Харрис, подключившаяся к съезду по видеосвязи из Милуоки вместе с кандидатом в вице-президенты, губернатором Миннесоты Тимом Уолзом.

Харрис - первая темнокожая женщина, ставшая номинантом от одной из двух крупнейших политических партий в США. Со своей программной речью она выступит 22 августа, в заключительный день съезда.