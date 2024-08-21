Барак Обама: США готовы принять президента Камалу Харрис

Барак Обама: США готовы принять президента Камалу Харрис21 августа 2024 г.
Бывший президент США Барак Обама поддержал кандидатуру своей давней политической союзницы Камалы Харрис на предстоящих президентских выборах, выступив на съезде Демократической партии в Чикаго вечером во вторник, 20 августа.
"Америка готова к новой главе. Америка готова к лучшей истории. Мы готовы к президенту Камале Харрис. А Камала Харрис готова к этой работе", - заявил Обама. "Да, она может", - добавил экс-глава Белого дома, перефразировав известный лозунг, с которым он шел на президентские выборы 2008 года.
В своей речи, продолжавшейся около 40 минут, Обама, кроме того, высказал благодарность действующему президенту Джо Байдену, "защитившему демократию в момент большой опасности", а также предостерег от повторного прихода к власти кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. "Нам не нужны еще четыре года хвастовства, неразберихи и хаоса. Мы уже видели это кино - и мы все знаем, что продолжение обычно бывает хуже", - сказал Обама.
Мишель Обама: Надежда возвращается
На съезде Демократической партии, собравшем более 4500 делегатов, выступила также бывшая первая леди США Мишель Обама. "Америка, надежда возвращается", - обратилась она к присутствующим. Выступление Мишель Обамы встретили овациями. Бывшая первая леди охарактеризовала Камалу Харрис как "одного из самых квалифицированных людей, когда-либо баллотировавшихся на пост президента". Харрис "более чем готова к этому моменту", подчеркнула Обама.
Камалу Харрис официально выдвинули кандидатом в президенты
Итогом второго дня съезда Демократической партии стало официальное выдвижение Камалы Харрис кандидатом на президентские выборы - ее поддержали 4567 делегатов или 99% собравшихся. "Для нас - большая честь быть вашими номинантами", - сказала Харрис, подключившаяся к съезду по видеосвязи из Милуоки вместе с кандидатом в вице-президенты, губернатором Миннесоты Тимом Уолзом.
Харрис - первая темнокожая женщина, ставшая номинантом от одной из двух крупнейших политических партий в США. Со своей программной речью она выступит 22 августа, в заключительный день съезда.