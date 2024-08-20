На съезде демократов Байден выразил поддержку Харрис

На съезде делегатов Демократической партии в Чикаго Джо Байден заявил, что назначение Харрис вице-президентом было лучшим решением за всю его карьеру.

"Обещаю, что буду лучшим волонтером, которого когда-либо видели в команде Харрис и Уолза", - такое заявление сделал президент США Джо Байден на съезде делегатов от Демократической партии поздним вечером понедельника, 19 августа (по местному времени) в Чикаго.

Этот съезд должен был стать для Байдена "коронационной мессой", то есть мероприятием, на котором его официально объявили бы кандидатом от демократов на предстоящих выборах президента США, пишет агентство dpa. Вместо этого, однако, действующему главе государства "пришлось восхвалять на нем другую".

81-летний Джо Байден несколько недель назад под давлением однопартийцев, сомневающихся, что он в силу возраста справится со вторым президентским сроком, был вынужден выйти из президентской гонки. 59-летния Камала Харрис пользуется большой поддержкой демократов. В случае ее победы на выборах президентом США впервые стала бы темнокожая женщина, имеющий азиатские корни.

Джо Байден о Камале Харрис

Назначение вице-президентом США Камалы Харрис, которая и стала кандидатом от демократов в предвыборной гонке, было "самым лучшим решением" за всю его карьеру, заявил Байден. В своей речи перед делегатами партии он признался, что теперь его и Харрис связывают тесные дружеские отношения, и назвал ее "жесткой", "опытной" и "обладающей характером и неимоверной целостностью".

Джо Байден о Дональде Трампе

Соперника Камалы Харрис на выборах - экс-президента США, республиканца Дональда Трампа Байден назвал "лузером" и призвал граждан США решить, кого они хотят видеть на посту главы государства - "прокурора" или "осужденного преступника". Тем самым он сделал намек на карьеру Камалы Харрис как прокурора штата Калифорния и решение суда присяжных в Нью-Йорке по делу Трампа от 30 мая.

Тогда впервые в истории США суд вынес обвинительный вердикт по уголовному делу против бывшего президента страны. 12 присяжных признали Трампа виновным в фальсификации деловых документов для сокрытия выплаты бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс, которая угрожала предать огласке их связь. Это могло бы привести к поражению Трампа на выборах в 2016 году.

Поддержка Камалы Харрис среди демократов

Церемония утверждения Камалы Харрис на роль кандидата Демократической партии на предстоящих президентских выборах в США, а также губернатора Миннесоты Тима Уолза на роль вице-президента в случае ее победы на съезде делегатов в Чикаго имеет чисто символический характер. Обе кандидатуры уже были де-факто подтверждены на онлайн-голосовании, которое провели заранее, чтобы уложиться в срок и не ждать печати бюллетеней.