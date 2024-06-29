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СМИ: НАТО подозревает РФ в минировании инфраструктуры ЕС

Александра Иванова
30 июня 2024 г.

Защита "критически важной подводной инфраструктуры" стала одним из основных направлений деятельности НАТО после диверсии на "Северных потоках".

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Водная поверхность над местом повреждения трубопровода "Северный поток - 2", сентябрь 2022 года
Водная поверхность над местом повреждения трубопровода "Северный поток - 2", сентябрь 2022 годаФото: Swedish Coast Guard/AP/dpa/picture alliance

У представителей НАТО есть "серьезные подозрения", что Россия могла заминировать критически важную подводную инфраструктуру Евросоюза в Северном море, написала британская газета The Times вечером в пятницу, 28 июня. 

Как говорится в публикации, подобные опасения основаны на данных, полученных от компаний, управляющих ключевыми нефтяными и газовыми буровыми установками, трубопроводами, электрическими и телекоммуникационными кабелями.

"Защита "критически важной подводной инфраструктуры" стала одним из основных направлений деятельности НАТО и европейских стран, имеющих выход к морю, после разрушения в результате акта диверсии газопровода "Северный поток" осенью 2022 года", - подчеркивают авторы.

Ключевые цели российских спецслужб

Ключевыми целями для российских спецслужб, особенно после начала полномасштабного военного вторжения РФ  в Украину в феврале 2022 года, являлись кабели электроснабжения и телефонные кабели, а также нефтяные и газовые трубопроводы, утверждается в статье. "Сегодня шпионаж обнаружить сложнее. Если раньше для него использовались в основном исследовательские суда или военные корабли, то теперь мы чаще видим невоенные суда", - приводит газета в этой связи наблюдение Томаса де Шпигелера - представителя бельгийского подразделения, занимающегося морской безопасностью.

По данным служб безопасности Бельгии, никаких доказательств минирования кабелей в территориальных водах Бельгии или Нидерландов в Северной море найдено не было, уточняет издание. "Однако в начале украинского кризиса взрывчатка была обнаружена на одном из британских кабелей", - сообщил The Times де Шпигелер.

"Исследование бельгийской газеты De Tijd, в котором использовалась информация из корабельных журналов, показало, что за последние десять лет более 160 невоенных российских судов совершили 945 подозрительных действий. Не менее 749 из 945 подозрительных маневров были совершены в радиусе одного километра от трубопроводов в Северном море", - указывается в материале The Times. Еще 72 подозрительных действия были совершены в районе нахождения кабелей электроэнергии, а остальные 124 - в районах, где проложены телекоммуникационные кабели, говорится далее в публикации.

Новые масштабы операций спецслужб России за рубежом

"Знание России того, где проходят кабели и трубопроводы, имеет решающее значение, если они (россияне. - Ред.) хотят осуществить диверсию на системах энергетических коммуникаций, подключиться к кабелям связи или манипулировать ими", - подчеркивают британские журналисты.

В целом масштаб операций российских спецслужб за рубежом сегодня достиг уровня, "не виданного со времен  холодной войны", говорится в публикации. Как полагают наблюдатели, для восстановления сети агентов после высылки сотен шпионов РФ, работавших в западных странах под видом дипломатов, Москве "пришлось все больше полагаться на иностранных граждан и, в частности, на представителей криминального мира".

 

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