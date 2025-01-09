Telegram стал массово выдавать США данные пользователей

Telegram за три месяца после задержания Павла Дурова во Франции передал властям США данные более 2000 пользователей. Сведений о запросах из России за последнее время бот мессенджера не предоставляет.

В 2024 году мессенджер Telegram предоставил властям США данные о 2253 пользователях, выполнив 900 запросов, пишет специализированный сайт 404 Media , приводя данные бота Telegram Transparency Reports. Учитывая, что с 1 января по 30 сентября Telegram выполнил лишь 14 запросов "на IP-адреса и/или номера телефонов" из США, которые затронули в общей сложности 108 пользователей, это говорит об огромном всплеске числа предоставленных данных после ареста в августе 2024 года во Франции основателя мессенджера Павла Дурова, указывает 404 Media.

Между тем по запросам из России бот не дает информацию после 30 сентября, пишет в среду, 8 января, издание The Moscow Times , отмечая, что, согласно отчету компании, за первые девять месяцев 2024 года Telegram исполнил ни одного запроса из РФ.

Изменение политики конфиденциальности Telegram

Ресурс Bleeping Computer отмечает , что до того как западные страны надавили на мессенджер, чтобы он изменил политику в отношении пользовательских данных, Telegram раскрывал IP-адреса и номера телефонов пользователей только в случаях терроризма.

Однако позднее политика конфиденциальности Telegram была изменена, и Дуров пообещал передавать данные пользователей правоохранительным органам и в случае таких преступлений, как киберпреступность, продажа нелегальных товаров и онлайн-мошенничество. "Если Telegram получит действительный ордер от соответствующих судебных органов, подтверждающий, что вы являетесь подозреваемым по делу о преступной деятельности, нарушающей Условия предоставления услуг Telegram, мы проведем юридический анализ запроса и можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим органам", - гласит новая редакция правил.

Основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции 24 августа 2024 года по делу о киберпреступности. Его обвиняли в отказе от сотрудничества с властями и соучастии в хранении детской порнографии, сбыте наркотиков, мошенничестве из-за недостаточной модерации Telegram. Через несколько дней Дурова отпустили под залог, обязав не покидать территорию Франции и регулярно отмечаться в полиции.