  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ОбществоГлобальные темы

Дуров заявил о передаче данных преступников из Telegram

Виталий Кропман
23 сентября 2024 г.

Telegram на основании "обоснованных юридических запросов" будет передавать правоохранителям данные пользователей, нарушающих условия предоставления услуг мессенджера.

https://p.dw.com/p/4kzje
Павел Дуров (Фото из архива)
Павел Дуров (Фото из архива)Фото: Albert Gea/File Photo/REUTERS

Соцсеть Telegram будет передавать правоохранительным органам стран мира на основании "обоснованных юридических запросов" IP-адреса и номера телефонов пользователей мессенджера, которые нарушают правила пользования Telegram, в частности, используя площадку для нарушения законодательства. Об этом в понедельник, 23 сентября, написал в своем профиле основатель Telegram Павел Дуров.

По его словам,  в течение несколько последних недель специальная команда модераторов, используя искусственный интеллект, сделала поиск в Telegram намного безопаснее. "Весь проблемный контент, который мы выявили в "Поиске", больше недоступен", - указал Дуров.

Изменения в правилах пользования Telegram

Если раньше в правилах пользования Telegram было указано, что IP-адреса и телефоны пользователей могут быть раскрыты, только если правоохранительные органы подозревают их в терроризме, то теперь формулировка изменилась. "Если Telegram получит действительный ордер от соответствующих судебных органов, подтверждающий, что вы являетесь подозреваемым по делу о преступной деятельности, нарушающей Условия предоставления услуг Telegram, мы проведем юридический анализ запроса и можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим органам", - гласит новая редакция правил. "Эти меры должны отпугнуть преступников. Telegram Search предназначен для поиска друзей и ознакомления с новостями, а не для продвижения нелегальных товаров", - указал Дуров.

В начале сентября Дуров написал, что борьба с теми, кто злоупотребляют Telegram, ставя под угрозу безопасность добросовестных пользователей, число которых предприниматель оценил в миллиард человек, будет его личной целью. Об этом он заявил после того, как вышел из-под стражи во Франции, где его задержали по обвинению в отказе от сотрудничества с властями и соучастии в хранении детской порнографии, сбыте наркотиков, мошенничестве из-за недостаточной модерации Telegram. В прокуратуре его обязали не покидать территорию Франции и регулярно отмечаться в полиции.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Девушка на пляже с мобильным телефоном

Мессенджеры: не только WhatsApp

Мессенджеры: не только WhatsApp

Одна из примет новейшего времени - бурное развитие мессенджеров. Их стало действительно много. А в чем между ними разница? Об этом фотогалерея DW.
Цифровые технологии18 февраля 2018 г.11 фото
external

Блокировка Telegram в России: анонимность вне закона? (13.04.2018)

Блокировка Telegram в России: анонимность вне закона? (13.04.2018)

Как продолжить пользоваться мессенджером, несмотря на запрет Роскомнадзора? Кто считает блокировку незаконной? Как ограничения в России комментирует создатель сервиса Павел Дуров? Репортаж DW.
Политика13 апреля 2018 г.02:55 мин.