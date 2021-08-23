Талибы убили известного афганского певца Фавада Андараби

Боевики террористического движения "Талибан" убили афганского исполнителя песен и народной музыки Фавада Андараби. Об этом в субботу, 28 августа, сообщили родственники музыканта телеканалу Times Now. По этим данным, музыканта вывели из его дома в провинции Баглан и расстреляли. Исполнитель в своем творчестве выступал против талибов.

Информацию также подтвердил в Twitter бывший министр внутренних дел Афганистана Масуд Андараби. "Жестокость талибов в Андарабе (район провинции Баглан и одноименный город) продолжается. Сегодня они зверски убили фольклорного певца Фавада Андараби, который просто доставлял радость этой долине и ее жителям", - написал он. По словам экс-министра, в своих песнях Андараби пел, что его страна не подчинится жестокости "Талибана".

Захват власти в Афганистане "Талибаном"

15 августа после стремительного победоносного шествия по стране боевики "Талибана" вошли в Кабул, вернувшись тем самым к власти в Афганистане спустя почти 20 лет после вторжения западных войск в эту страну. США, Германия и другие страны открыли воздушный мост для эвакуации из Афганистана своих граждан и афганцев, сотрудничавших с ЕС, НАТО и международными правозащитными и гуманитарными организациями.

Вечером 26 августа в районе международного аэропорта Кабула имени Хамида Карзая, откуда велась эвакуация, были совершены два теракта. Ответственность за атаки, в результате которых погибли более 100 человек, в том числе 13 американских солдат, взяло на себя подразделение "Исламского государства" в Афганистане. В результате западные страны свернули операции по эвакуации граждан, в стране остаются тысячи человек, которые ждут возможности ее покинуть.

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