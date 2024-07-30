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ПолитикаАфганистан

Талибы отказались признавать афганские посольства на Западе

Николай Линке
30 июля 2024 г.

Захватившее власть в Афганистане движение призвало афганцев обращаться за консульскими услугами в лояльные "Талибану" диппредставительства. Международное сообщество власть талибов не признает.

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Посольство Афганистана в Берлине
Посольство Афганистана в Берлине (фото из архива)Фото: Stefan Zeitz/IMAGO

Находящееся у власти в Афганистане радикальное исламистское движение "Талибан" отказалось признавать визы и паспорта, выданные афганскими посольствами в Германии и других странах Запада. Это следует из сообщения афганского правительства в соцсети Х, опубликованного во вторник, 30 июля.

Контролируемый талибами МИД Афганистана пояснил, что не будет признавать паспорта, визы и другие документы, выданные посольствами и консульствами в Берлине и Бонне, а также в Австрии, Швейцарии, Бельгии, Польше и других странах в Европе и за ее пределами. Талибы призвали афганцев за границей и иностранцев, которые хотят посетить Афганистан, обращаться за консульскими услугами в лояльные им представительства в других государствах.

По словам радикалов, они отказываются от сотрудничества с теми афганскими дипмиссиями, которые позволили себе действовать "произвольно" и "без координации" с талибами. Новая мера может быть лишь попыткой талибов вернуть контроль над зарубежными представительствами, пишет агентство dpa.

Дипломаты от талибов работают в ряде стран

"Талибан" захватил власть в Афганистане в августе 2021 года. Движение провозгласило в стране исламский эмират вместо республики и объявило о создании переходного правительства. Афганские диппредставительства за рубежом формировались прежним прозападным правительством, многие из них отказались подчиняться радикалам.

Официально ни одна страна не признала власти талибов над Афганистаном. Но в таких государствах, как Россия, Китай, Иран или Пакистан, приступили к работе новые послы от талибов.

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