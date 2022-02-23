Свидетель на процессе над Навальным Горожанко покинул Россию

Экс-сотрудник "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Федор Горожанко, выступавший на судебном процессе по делу оппозиционера Алексея Навального в качестве свидетеля обвинения, покинул Россию, сообщил в среду, 23 февраля, Telegram-канал "Можем объяснить" со ссылкой на самого Горожанко.

"Я сделал это из соображений безопасности. Ну, по понятной причине, я на суде достаточно сказал. Может и прилететь. Я достаточно разозлил следственную группу по делу. За ними не заржавеет реакция", - сказал теперь уже бывший свидетель.

В интервью "Новой газете" Горожанко пожаловался на давление со стороны следствия. "Следователи по делу давили на меня и хотели, чтобы я на суде читал свои показания чуть ли не по бумажке. Я этого делать не стал и выступил в защиту Навального. Кроме того, предал огласке факты давления. После консультации с юристами принял решение покинуть Россию, потому что риски моего возможного преследования оцениваю как высокие", - пояснил он.

Выступление Горожанко на суде

Экс-сотрудник ФБК 21 февраля выступил на заседании суда по новому делу Навального. "Следователь вчера вечером прислал по WhatsApp повестку в Следственный комитет. Я пришел туда, он распечатал мне бумагу с обвинительным заключением и сказал, что будешь рассказывать то, что там написано", - заявил тогда Горожанко. По его словам, следователь сказал, "что лучше дружить с ним", пригрозив в противном случае сделать экс-сотрудника ФБК обвиняемым по уголовному делу.

Алексей Навальный обвиняется в неуважении к суду в ходе рассмотрения дела о клевете на ветерана Игната Артеменко и в мошенничестве при сборе пожертвований на антикоррупционную деятельность ФБК. Соратники политика полагают, что по новому делу Навальному может грозить до 15 лет колонии. Выездные слушания Лефортовского суда начались на прошлой неделе в покровской колонии №2 во Владимирской области, где Навальный отбывает наказание по делу "Ив Роше".

Федор Горожанко работал в ФБК до 2019 года, занимаясь рассылками. В апреле 2021 года база участников митинга "Свободу Навальному" попала в интернет. Команда Навального тогда заявила, что эти данные слил за вознаграждение Горожанко. Федор Горожанко отрицал причастность к утечке. Некоторые сотрудники госпредприятий, чьи данные присутствовали в слитой базе, были уволены с работы.

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