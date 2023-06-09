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Грета Тунберг провела последнюю школьную забастовку

Жан Рофе
1 ч. назад

Инициатор движения Fridays for Future заверила, что продолжит протестовать по пятницам, но технически это будут уже не школьные забастовки.

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Шведская экоактивистка Грета Тунберг с плакатом "Школьная забастовка ради климата" перед зданием парламента Швеции, 9 июня 2023 года
Грета Тунберг с плакатом "Школьная забастовка ради климата" перед зданием парламента Швеции, 9 июня 2023 годаФото: Marie Mannes/REUTERS

Шведская экоактивистка Грета Тунберг в пятницу, 9 июня, провела свою последнюю школьную забастовку в защиту окружающей среды.

"251-я неделя школьных забастовок. Сегодня я оканчиваю школу, из-за чего больше не смогу бастовать за климат. Поэтому это моя последняя школьная забастовка", - написала Тунберг в Twitter.

При этом 20-летняя активистка заверила, что продолжит протестовать по пятницам, хотя технически это будут уже не школьные забастовки. "У нас просто нет другого выбора, кроме как сделать все, что в наших силах. Борьба только началась", - отметила она.

Протест Греты Тунберг

В августе 2018 года за неделю до парламентских выборов в Швеции Грета Тунберг впервые вышла на акцию в защиту климата в Стокгольме. 15-летняя школьница хотела заставить политиков принять срочные меры, чтобы не допустить повышения температуры на Земле больше, чем на полтора градуса Цельсия. Вскоре примеру Греты последовали другие школьники по всему миру, которые по пятницам, пропуская занятия в школе, выходят на акции в защиту климата.

Тунберг стала визитной карточкой глобального движения "Пятницы ради будущего" (Fridays for Future) и рупором своего поколения, которое обеспокоено последствиями изменения климата. Она выступает на различных международных конференциях, встречается с высокопоставленными зарубежными деятелями и представителями международных организаций.

В 2019 году американский журнал Time назвал Тунберг человеком года за вклад в борьбу с изменением климата и за то, что она стала примером для представителей своего поколения в разных странах, вовлекла их в общественную деятельность.

"Многое изменилось с тех пор, как мы начали, и все же нам предстоит еще многое сделать", - написала активистка в Twitter, добавив, что общество все еще "движется не в том направлении" в плане отношения к окружающей среде.

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