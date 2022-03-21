Сумки, собаки, слезы: как вокзал Берлина перешел на українську мову

Пробиваясь сквозь толпу пассажиров поезда Варшава - Берлин, нужно смотреть под ноги, чтобы не наступить кому-нибудь на лапу или на хвост. Йоркширские терьеры, сибирские хаски, боксеры, дворняги - может показаться, что возле билетных касс толпятся участники выставки собак. Но все гораздо страшнее.

Многие беженцы приезжают с собаками

Собаки - это единственное, что возвращает улыбку на лица их хозяев, распухшие от слез и бессонных ночей. Спрашиваешь их про то, как добирались в Германию, - и у них то и дело срывается голос, когда они рассказывают про то, как бежали из родных Харькова, Киева, Николаева, про очереди на границе, про переполненные электрички и про родственников, оставшихся там, где вооруженные силы соседнего государства вот уже три недели проводят свою пресловутую "специальную военную операцию".

Спрашиваешь их про собак - и слезы исчезают, а на лицах появляется хоть какое-то подобие улыбки. "Мы же не могли оставить их одних", - говорят они. Собаки, ничего не понимая, жмутся к хозяевам.

Берлинский вокзал как "ворота в Германию" для беженцев из Украины

Нет ничего проще, чем заблудиться на центральном вокзале Берлина - в этом нагромождении из стекла и стали, через которое каждый день проходит 330 тысяч пассажиров и из которого каждый день отправляется 1300 поездов. Четыре уровня, 14 путей, 54 эскалатора, панорамные лифт, десятки кафе и магазинов - те, кто оказываются здесь впервые, нередко просто теряются среди вывесок и указателей.

Центр помощи беженцам на вокзале Берлина

Но с тех пор, как армия России рано утром 24 февраля 2022 года перешла государственную границу Украины, и в сторону Запада хлынули миллионы беженцев, на берлинском вокзале все громче звучит украинская речь. Потому что Берлин, а точнее его центральный вокзал - это ворота в Германию для украинцев.

Практически все указатели и вывески на вокзале продублированы на украинском и русском, через каждые десять метров стоит волонтер в яркой жилетке. А когда прибывает очередной поезд из Варшавы, объявления на платформе звучат на украинском языке - это бывший сотрудник Deutsche Bahn Александр Горский, уроженец Украины и волонтер, произносит в микрофон "Ласкаво просимо в Берлин". Deutsche Bahn называет его своим "самым важным голосом".

Задача добровольцев - максимально облегчить первые шаги в Германии, помочь в элементарных бытовых вопросах: получить бесплатный билет на поезд, раздобыть сим-карту для телефона, поесть, выспаться, добраться до места назначения. От желтых и оранжевых жилеток рябит в глазах. Оранжевые носят те, кто говорит по-украински.

Житель Киева Павел, волонтер

Например, Павел, пенсионер из Киева. Он приехал в Берлин 2 марта, его поселила у себя совершенно незнакомая немецкая семья. Павел с тех пор каждый день приходит на вокзал, чтобы помочь таким, как он. Но войну он не ушел только из-за пенсионного возраста. "Не знаю, как можно не помогать", - говорит он.

Или Анна, пенсионерка из Николаева, которая добиралась в Берлин через пять стран и приехала всего два дня назад. "Люди испытывают сильный стресс из-за разлуки с семьей, - говорит она. - Я сама прошла весь этот кошмар и это помогает найти подход к людям".

В паре метров от нее - пенсионерка Ирина из Киева, со стаканчиком кофе в руке. Она перечисляет названия пограничных переходов по дороге из родного города, пытается улыбаться, но не выдерживает. "Я не ожидала, что к нам отнесутся с такой любовью", - говорит она, срываясь на плач.

Жительница Харькова Алла

Или, например, Алла из Харькова. Она тоже только что сошла с поезда, и не спала два дня. "Мы рады, что нет взрывов и есть электричество. Мы бросили все, что у нас было и бросились бежать, в чем были", - рассказывает она. С собой - три сумки.

Ее попутчица непрерывно плачет.

Они тоже едут с собакой.

Добровольцы со всей Европы

На вокзале работают десятки, если сотни, добровольцев, причем некоторые едут издалека, чтобы помочь (в минувшие выходные на вокзале работали русскоязычные волонтеры из Лондона).

В расписании немецких железных дорог - восемь пар поездов в день между Берлином и Варшавой и шесть дополнительных экспрессов между Берлином и Франкфуртом-на-Одере, что на границе с Польшей. Как говорит Аня Брекер (Anja Bröker), пресс-секретарь Deutsche Bahn, каждый день в Берлин прибывает как минимум 7500 беженцев. "Мы выделили для беженцев часть вокзала в расчете на то, что там будет потише и они смогут хоть немного прийти в себя; но их оказалось столько, что о тишине можно было забыть", - рассказывает она.

Сколько на вокзале волонтеров никто сказать не может. "Масштаб этого кошмара застал всех врасплох - к объему этого ужаса никто не был готов, такого наплыва беженцев никто из нас не видел", - говорит Аня Брекер. Служба психологической помощи, задуманная изначально для сотрудников железной дороги, доступна теперь и для волонтеров.

Немецкие железные дороги раздали украинским беженцам свыше 100 тысяч билетов на поезда дальнего следования. На стойке с надписью Tickets стопки этих билетов с названиями городов приготовлены заранее - достаточно лишь показать паспорт и назвать место назначения. Акция называется Help Ukraine, и Аня Брекер от имени Deutsche Bahn уверяет, что билеты будут раздавать столько, сколько это будет нужно. "Нам важно, чтобы люди как можно быстрее добрались туда, где их ждут - и ни о чем не думали", - говорит она.

Здесь же, рядом с раздачей билетов на поезда, импровизированный детский уголок, чай и кофе, тестирование на коронавирус, отдельная стойка для ЛГБТ-беженцев и, конечно же, помощь для владельцев кошек и собак. Кругом невероятная, нетипичная для Германии суета, но складывается впечатление, что все волонтеры знают, что делать - "добровольцы и наши сотрудники работают плечом к плечу", говорит представительница Deutsche Bahn Аня Брекер. И добавляет, что ради быстрой помощи беженцам в концерне пошли на отказ от некоторых корпоративных предписаний и строгого соблюдения графиков рабочего времени.

Для немецкой государственной структуры подобные шаги - большая редкость.

Билеты на поезд и звонки в Украину - бесплатно

А для тех, кто остается в Берлине, на привокзальной площади, установлен огромный шатер, где можно передохнуть, перекусить и хоть немного прийти в себя. Тут же, на площади, организована бесплатная раздача сим-карт для мобильных телефонов. Немецкие провайдеры сделали звонки в Украину и по ЕС для беженцев бесплатными. Власти Берлина в оперативном порядке расконсервировали закрытый аэропорт Тегель на западе города, оборудовав там центр приема и регистрации украинских беженцев. В ближайшее время к помощи беженцам в столице планируется привлечь бундесвер. А между тем Deutsche Bahn вводит дополнительные поезда из Польши в Ганновер, чтобы разгрузить Берлин.

А ветеринарные службы Берлина тем временем обратились с призывом к владельцам собак из Украины с призывом как можно скорее сделать прививку от бешенства.

См. также:

Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми Нужно уезжать! 24 февраля я проснулся ночью и услышал в новостях заявление президента России о "спецоперации в Украине". Через пять минут за моим окном в Днепре, вдали, что-то взорвалось. Чуть позже - еще раз. Так началась война. Утром я только сказал моим четверым детям, что в школу и садик никто не идет. Нужно уезжать!

Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми Мы закрываем магазин, камеры отдаем на жгуты Мой магазин велосипедов я решил закрыть сразу - кому сейчас нужны велосипеды? Все велокамеры из магазина мы отдали на жгуты в тероборону Днепра. Через магазин был вход в подвал пятиэтажки. Ключи я отдал жильцам, чтобы они знали, что могут в любое время там укрыться: в комендантский час я бы не смог приезжать к ним открывать подвал.

Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми Долго не могли отважиться, на дорогах - пробки Мы долго не могли отважиться, но в холодное снежное утро 4 марта приняли решение - надо выезжать. Жизнь детей и их безопасность - самое важное. Всю остальную жизнь, все-все, мы бросили в один миг. На выезде из Днепра сразу же попали в пробку - три полосы беженцев. На большинстве машин таблички "дети".

Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми Для пятилетних приключение, старшие понимают больше Первые 12 часов пути - сплошная пробка, проехали лишь 250 километров. Тяжела не столько дорога, сколько сходящие с ума в машине дети. Младшим-пятилеткам мы сказали, что едем в длинное путешествие-приключение. Старшие - 8 и 12 лет - поддерживали эту иллюзию, но я видел, что они понимают намного больше.

Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми На заправках очереди за бензином и кофе Странное ощущение - будто мы все летом едем на море, на заправках очереди за бензином и за кофе. Только сейчас все женщины и дети грустные, у пап-водителей - злость и зарождающаяся агрессия. И очень-очень холодно.

Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми Бензин в канистре носили руками к машине В машину на заправке, где есть бензин, разрешают залить не больше 20 литров, за которыми надо выстоять до пяти часов. Мы почти на нуле под Уманью - через знакомых нашли местного парня, который сказал, что поможет с бензином и вывезет нас полями через села снова на трассу, но уже намного дальше. Рискнуть?Жутко и страшно, но мы поехали за ним. Парень нас спас.

Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми Это не квест. А если сломается машина или закончится еда? Со старшим сыном мы нанесли в машину пешком канистрами бензин. Едем дальше. И я только сейчас начинаю осознавать, что все это не квест. На улице минус и кружит снег. А если сломается машина? А если закончится еда? А если больше не будет парня с бензином? А что вообще впереди после границы с Польшей?

Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми На дорогах - коллапс, множество блокпостов На дорогах настоящий коллапс. Множество блокпостов. Блатные номера игнорируют очередь и летят по встречке. Страшные лобовые аварии. На дорогах много военной техники. Если хоть одна машина в нашей очереди сейчас пострадает - начнется паника. Беженцев на дороге, что я вижу, тысячи. Продовольственные магазины по пути - пустые.

Бежать от войны - из Днепра на авто с четырьмя детьми Ночлег в школе в неизвестном селе По дороге нам предлагают ночлег и еду! Сперва останавливаемся в школе в неизвестном для нас селе, потом где-то под Винницей в реабилитационном центре, у друзей наших друзей в маленьком городке на стыке Тернопольской и Хмельницкой областей и в очереди на границе с Польшей. Никто и нигде не берет с нас денег. Мои дети теперь едят всё! 10 марта - мы, наконец, в Польше. Автор: Анатолий Колесников

