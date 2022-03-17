 Лучшие друзья человека во время войны (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 17.03.2022

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Культура и стиль жизни

Лучшие друзья человека во время войны (фотогалерея)

Кошки и собаки - в бомбоубежищах, на руках, плечах, в сумках, клетках, во время эвакуации, с ужасом в глазах.

  • На границе с Молдавией, 11 марта

    Домашние животные во время войны

    Прошло три недели с момента начала войны в Украине. Города в зоне боевых действий превращаются в пепелища, опасности ракетных обстрелов подвержены все регионы страны. Миллионы беженцев - внутри и за границей. Покидая родные места, люди стараются забрать с собой кошек и собак. А те, кто не уезжает, берут животных в убежища.

  • Киев

    Домашние животные во время войны

    Предыдущий снимок сделан на границе Украины и Молдовы 11 марта. Этот кадр сделан в Киеве 6 марта.

  • Киев

    Домашние животные во время войны

    84-летняя жительница города Ирпень Антония со своими собаками в Киеве, 11 марта.

  • Киев

    Домашние животные во время войны

    После обстрела жилых домов в Киеве, 15 марта.

  • Одесса

    Домашние животные во время войны

    Поезд на вокзале в Одессе, 16 марта.

  • Polen Przemyśl | Tiere aus Ukraine

    Домашние животные во время войны

    Приют для двадцати кошек из Украины в польском городе Пшемысль, 16 марта.

  • Украино-румынская граница

    Домашние животные во время войны

    Автобус на украино-румынской границе, 4 марта.

  • Ирпень

    Домашние животные во время войны

    Эвакуация из города Ирпень под Киевом, 5 марта.

  • Пшемысль

    Домашние животные во время войны

    Владелец ветеринарной клиники в польском городе Пшемысль Радослав Федачинский оказывает помощь животным из Украины.

  • Пшемысль

    Домашние животные во время войны

    Этому семидневному козленочку здесь тоже помогли. Его поселили в приюте, организованном при клинике для животных без хозяев - тех, которых спасли и привезли из Украины волонтеры.

  • Пшемысль

    Домашние животные во время войны

    Рентгеновский снимок сломанной собачьей лапы - перед операцией в клинике "Ада". Пшемысль, 14 марта.

  • Пшемысль

    Домашние животные во время войны

    Пациент под наркозом и в надежных руках. Пшемысль, 14 марта.

  • Буча

    Домашние животные во время войны

    Эвакуация из города Буча, 13 марта.

  • Ужгород

    Домашние животные во время войны

    Убежище в Ужгороде на западе Украины, 12 марта.

  • Харьков

    Домашние животные во время войны

    Прогулка по станции метро в Харькове, превращенной в бомбоубежище, 10 марта.

  • Медыка

    Домашние животные во время войны

    КПП Медыка в Польше, 10 марта.

  • Краков

    Домашние животные во время войны

    Центр по приему беженцев в польском Кракове, 15 марта.

  • Киев

    Домашние животные во время войны

    Около пассажирского вокзала в Киеве в первый день войны, 24 февраля.

  • Украино-румынская граница

    Домашние животные во время войны

    На границе Украины и Румынии, 8 марта.

  • Львовская область

    Домашние животные во время войны

    Около польской границы во Львовской области, 27 февраля.

    Автор: Николай Пермяков


  • На границе с Молдавией, 11 марта

    Домашние животные во время войны

    Прошло три недели с момента начала войны в Украине. Города в зоне боевых действий превращаются в пепелища, опасности ракетных обстрелов подвержены все регионы страны. Миллионы беженцев - внутри и за границей. Покидая родные места, люди стараются забрать с собой кошек и собак. А те, кто не уезжает, берут животных в убежища.

  • Киев

    Домашние животные во время войны

    Предыдущий снимок сделан на границе Украины и Молдовы 11 марта. Этот кадр сделан в Киеве 6 марта.

  • Киев

    Домашние животные во время войны

    84-летняя жительница города Ирпень Антония со своими собаками в Киеве, 11 марта.

  • Киев

    Домашние животные во время войны

    После обстрела жилых домов в Киеве, 15 марта.

  • Одесса

    Домашние животные во время войны

    Поезд на вокзале в Одессе, 16 марта.

  • Polen Przemyśl | Tiere aus Ukraine

    Домашние животные во время войны

    Приют для двадцати кошек из Украины в польском городе Пшемысль, 16 марта.

  • Украино-румынская граница

    Домашние животные во время войны

    Автобус на украино-румынской границе, 4 марта.

  • Ирпень

    Домашние животные во время войны

    Эвакуация из города Ирпень под Киевом, 5 марта.

  • Пшемысль

    Домашние животные во время войны

    Владелец ветеринарной клиники в польском городе Пшемысль Радослав Федачинский оказывает помощь животным из Украины.

  • Пшемысль

    Домашние животные во время войны

    Этому семидневному козленочку здесь тоже помогли. Его поселили в приюте, организованном при клинике для животных без хозяев - тех, которых спасли и привезли из Украины волонтеры.

  • Пшемысль

    Домашние животные во время войны

    Рентгеновский снимок сломанной собачьей лапы - перед операцией в клинике "Ада". Пшемысль, 14 марта.

  • Пшемысль

    Домашние животные во время войны

    Пациент под наркозом и в надежных руках. Пшемысль, 14 марта.

  • Буча

    Домашние животные во время войны

    Эвакуация из города Буча, 13 марта.

  • Ужгород

    Домашние животные во время войны

    Убежище в Ужгороде на западе Украины, 12 марта.

  • Харьков

    Домашние животные во время войны

    Прогулка по станции метро в Харькове, превращенной в бомбоубежище, 10 марта.

  • Медыка

    Домашние животные во время войны

    КПП Медыка в Польше, 10 марта.

  • Краков

    Домашние животные во время войны

    Центр по приему беженцев в польском Кракове, 15 марта.

  • Киев

    Домашние животные во время войны

    Около пассажирского вокзала в Киеве в первый день войны, 24 февраля.

  • Украино-румынская граница

    Домашние животные во время войны

    На границе Украины и Румынии, 8 марта.

  • Львовская область

    Домашние животные во время войны

    Около польской границы во Львовской области, 27 февраля.

    Автор: Николай Пермяков


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