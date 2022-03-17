Лучшие друзья человека во время войны (фотогалерея)

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Кошки и собаки - в бомбоубежищах, на руках, плечах, в сумках, клетках, во время эвакуации, с ужасом в глазах.
Крупнейший современный композитор, вынужденно покинувший родной Киев, поговорил с DW о войне против его страны - Украины, об украинской музыке и о бойкоте русской культуры.
В Берлине проходит неделя моды - Mercedes-Benz Fashion Week. В ее рамках проведут несколько благотворительных акций по сбору средств и гуманитарной помощи для жителей Украины.
Известный кинокритик надеется, что Украину все-таки ждет хеппи-энд. В России на хеппи-энд рассчитывать не приходится, уверен Антон Долин.
"Zeit" - под таким названием вышла новая песня Rammstein. В ней рок-группа просит время остановиться. Незадолго до премьеры все музыканты Rammstein осудили нападение России на Украину.
С тех пор, как началась война в Украине, предпринимаются попытки спасти не только людей, но и культурные ценности страны.
Германия принимает беженцев из Украины. Однако появились и сообщения том, что торговцы людьми и сутенеры хотят использовать в своих целях ситуации, когда женщины и девушки приезжают в одиночку.
Вот уже третий год подряд в Германии устраивается благотворительный марафон для животных. Бежать за кормом в магазин не надо! Помочь бездомным животным в Европе можно, не выходя из дома.