Лучшие друзья человека во время войны (фотогалерея)

Домашние животные во время войны

Прошло три недели с момента начала войны в Украине. Города в зоне боевых действий превращаются в пепелища, опасности ракетных обстрелов подвержены все регионы страны. Миллионы беженцев - внутри и за границей. Покидая родные места, люди стараются забрать с собой кошек и собак. А те, кто не уезжает, берут животных в убежища.