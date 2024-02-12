Суд запретил Амстердаму поставлять Израилю детали для F-35

Согласно решению гаагского суда, в силу вступил полный запрет на поставку запчастей к истребителям воюющей страны, поскольку та применяет авиацию в своих атаках на сектор Газа.

Нидерланды больше не могут поставлять детали для истребителей F-35 в Израиль. Такое решение принял в понедельник, 12 февраля, Апелляционный суд в Гааге, в который обратились правозащитники. Ведомство постановило, что Израиль использует истребители F-35 в своих атаках на сектор Газа и что "последствия для гражданского населения не принимаются во внимание в достаточной степени". Ранее суд низшей инстанции встал на сторону государства в этом деле и разрешил поставки.

"Суд исходит из того, что существует очевидный риск совершения серьезных нарушений международного права прав человека в секторе Газа с помощью израильских истребителей F-35", - пояснил судья, рассматривающий дело. Весь экспорт и поставки деталей таких самолетов в Израиль должны быть прекращены в течение семи дней, добавили в суде. Аргумент представителей правительства Нидерландов о том, что в случае прекращения таких поставок "чрезвычайно важные отношения" с США могут быть поставлены под угрозу, судья отверг, отмечает агентство AFP.

Судебный спор касается деталей F-35, которые принадлежат США и хранятся в Нидерландах, уточняет агентство. Они поставляются из страны ЕС в страны-партнеры США, такие как Израиль, в рамках экспортных контрактов. Иск против Амстердама подали несколько правозащитных групп, включая нидерландский филиал организации Oxfam, специализирующейся на борьбе с бедностью. Газета The Jerusalem Post отмечает, что с регионального склада запчастей для F-35 в Нидерландах Израиль получил как минимум одну партию с момента начала войны с ХАМАС.

ХАМАС обвинил Израиль в гибели двух заложников при обстрелах

Накануне боевое крыло террористической группировки ХАМАС, бригада "Аль-Кассам" заявило, что в результате ударов Израиля по сектору Газа за последние 96 часов двое израильских заложников были убиты и еще восемь получили серьезные ранения. Об этом со ссылкой на заявление группировки сообщило агентство Reuters.

В ХАМАС заявили, что условия содержания оставшихся в живых заложников "становятся все более опасными" из-за якобы "невозможности предоставить им соответствующее лечение". Израиль не комментировал эти заявления ХАМАС. ЦАХАЛ считает, что по состоянию на 11 февраля, в живых остаются еще 136 заложников, пишет Reuters.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли около 28 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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