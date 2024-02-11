ФРГ и Франция осудили слова докладчика ООН об атаке ХАМАС

Министерства иностранных дел Франции и Германии в воскресенье, 11 февраля, резко осудили слова спецдокладчика ООН по вопросу о правах человека на палестинских территориях Франчески Альбанезе, которая заявила, что атака ХАМАС на Израиль была не "антисемитской", а "ответом на угнетения".

"Резня 7 октября - крупнейшая антисемитская резня XXI века. Спорить с этим - ошибка. Оправдывать ее, используя статус Организации Объединенных Наций, - это позор. Эти комментарии тем более скандальны, что борьба с антисемитизмом и всеми формами расизма лежит в основе ООН", - говорится в заявлении МИД Франции.

"Оправдывать ужасающие террористические атаки 7 октября и отрицать их антисемитский характер - это ужасно. Делать такие заявления с ресурсами ООН - это позор и противоречит всему, за что выступает Организация Объединенных Наций", - поддержало ответ французского МИД внешнеполитическое ведомство Германии.

Спецдокладчик ООН объяснила атаку ХАМАС "ответом на угнетение Израиля"

Комментируя пост издания Le Mond с цитатой президента Франции Эмманюэля Макрон с осуждением антисемитизма, Альбанезе не согласилась с тем, что нападение ХАМАС на Израиль 7 октября было связано с антисемитизмом. "Величайшая антисемитская резня нашего века? Нет, господин Макрон. Жертвы 7 октября были убиты не из-за своего иудаизма, а в ответ на угнетение со стороны Израиля. Франция и международное сообщество не сделали ничего, чтобы предотвратить это. Мое почтение пострадавшим", - написала спецдокладчик ООН.

Позднее Альбанезе добавила, что "разочарована" тем фактом, что ее слова восприняли как оправдание атаки ХАМАС. "Я отвергаю любой расизм, включая антисемитизм, который является глобальной угрозой. Но объяснение этих преступлений антисемитизмом затуманивает их истинную причину", - написала она.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли около 28 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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