ХАМАС обвинил Израиль в гибели двух заложников при обстрелах

Боевое крыло террористической группировки ХАМАС, бригада "Аль-Кассам" заявило, что в результате ударов Израиля по сектору Газа за последние 96 часов двое израильских заложников были убиты и еще восемь получили серьезные ранения. Об этом со ссылкой на заявление группировки сообщает агентство Reuters в воскресенье, 11 февраля.

В ХАМАС заявили, что условия содержания оставшихся в живых заложников "становятся все более опасными" из-за якобы "невозможности предоставить им соответствующее лечение". Израиль не комментировал эти заявления ХАМАС. ЦАХАЛ считает, что по состоянию на 11 февраля, в живых остаются еще 136 заложников, пишет Reuters.

Новые удары ЦАХАЛ по сектору Газа

Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по южной части сектора Газа. По словам очевидцев, речь идет об окрестностях города Рафах. Еще днем ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил военным разработать план эвакуации мирных жителей из этого населенного пункта и уничтожения сил радикального исламистского движения ХАМАС, действующих в Рафахе и окрестностях. Целей военной операции Израиля "невозможно достичь", пока в регионе остаются четыре батальона ХАМАС, пояснил глава кабмина.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли около 28 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Смотрите также: