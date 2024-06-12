Суд вынес приговор убийцам нидерландского репортера

64-летний тележурналист Питер де Врис был застрелен в Амстердаме в 2021 году. За его убийством стоит банда наркоторговцев.

Уголовный суд Амстердама в среду, 12 июня, вынес приговор обвиняемым в убийстве нидерландского криминального репортера Питера де Вриса. Суд пришел к выводу, что убийство было совершено известной бандой наркоторговцев из окружения Ридуана Таги, который ранее в этом году был приговорен к пожизненному заключению. Стрелок, опознанный как Делано Г., и водитель скрывшейся машины Камил Е. получили по 28 лет лишения свободы. Третий обвиняемый, Кристиан М., был приговорен к 26 годам лишения свободы. Обвинение просило пожизненного заключения для трех основных подозреваемых.

Суд приговорил также трех соучастников преступления - одного к 14 годам лишения свободы и двух - к десяти.

Журналист был застрелен в центре Амстердама

64-летний известный нидерландский тележурналист был застрелен в центре Амстердама летом 2021 года. Это преступление потрясло страну. Де Врис был доверенным лицом ключевого свидетеля, который давал показания в ходе обширного уголовного процесса против Таги и его сообщников.

Питер де Врис являлся автором многочисленных статей о криминальных группировках и расследований резонансных уголовных дел. Репортер стал всемирно известен в 1987 году после публикации о похищении в 1983 году главы пивоваренной компании Heineken Альфреда Хайнекена. Де Врису неоднократно поступали угрозы, несколько раз власти предоставляли ему государственную охрану.