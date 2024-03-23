Суд в Испании решил приостановить работу Telegram

Суд принял решение после жалоб ряда медиакомпаний на то, что приложение позволяет пользователям загружать свой контент без разрешения. Блокировка сервиса будет продолжаться на протяжении рассмотрения претензий.

Высокий суд Испании постановил приостановить работу приложения для обмена сообщениями Telegram в стране в связи с жалобами местных медиакомпаний Mediaset, Atresmedia и Movistar Plus на то, что приложение позволяет пользователям загружать аудиовизуального контент без авторского разрешения, сообщил агентству Reuters источник в суде. Отмечается, что использование Telegram в Испании будет временно приостановлено с 25 марта.

Судья Сантьяго Педрас согласился заблокировать услуги мессенджера на территории страны на время расследования претензий. По словам источника в суде, блокировка услуг Telegram будет возложена на операторов мобильной связи. Как долго будет продолжаться расследование, не уточняется. Реакция руководства Telegram неизвестна.

Telegram - четвертый по популярности мессенджер Испании

По данным антимонопольного органа CNMC, Telegram занимает четвертое место среди наиболее используемых сервисов обмена сообщениями в Испании. Им пользовались почти 19 процентов испанцев, опрошенных CNMC.

Telegram - кроссплатформенная система мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с функциями обмена текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, а также стикерами, фотографиями и файлами многих форматов. Автором и разработчиком мессенджера является российский предприниматель Павел Дуров - гражданин еще трех государств, долгое время не проживает в РФ.

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