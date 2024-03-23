Суд в Испании решил приостановить работу Telegram

Суд в Испании решил приостановить работу Telegram23 марта 2024 г.
Высокий суд Испании постановил приостановить работу приложения для обмена сообщениями Telegram в стране в связи с жалобами местных медиакомпаний Mediaset, Atresmedia и Movistar Plus на то, что приложение позволяет пользователям загружать аудиовизуального контент без авторского разрешения, сообщил агентству Reuters источник в суде. Отмечается, что использование Telegram в Испании будет временно приостановлено с 25 марта.
Судья Сантьяго Педрас согласился заблокировать услуги мессенджера на территории страны на время расследования претензий. По словам источника в суде, блокировка услуг Telegram будет возложена на операторов мобильной связи. Как долго будет продолжаться расследование, не уточняется. Реакция руководства Telegram неизвестна.
Telegram - четвертый по популярности мессенджер Испании
По данным антимонопольного органа CNMC, Telegram занимает четвертое место среди наиболее используемых сервисов обмена сообщениями в Испании. Им пользовались почти 19 процентов испанцев, опрошенных CNMC.
Telegram - кроссплатформенная система мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с функциями обмена текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, а также стикерами, фотографиями и файлами многих форматов. Автором и разработчиком мессенджера является российский предприниматель Павел Дуров - гражданин еще трех государств, долгое время не проживает в РФ.
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