Дуров объяснил блокировку бота "Умного голосования" в Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в субботу, 25 сентября, объяснил в собственном Telegram-канале, "почему Telegram приходится подчас предпринимать необычные шаги в плане модерирования контента", - такие, как блокировка "некоего приложения на тему выборов". Не упоминая ни разу название бота - "Умное голосование", - Дуров указал, что его блокировки, которой требовало местное законодательство, удалось бы избежать в случае, если бы IT-гиганты Apple и Google заняли другую позицию по этому вопросу. "Однако начало боя с этими двумя технологическими компаниями и правительством в одно и то же время приведет к немедленной блокировке Telegram для миллионов пользователей", - подчеркнул основатель мессенджера.

По его мнению, подобное поведение со стороны администрации мессенджера имеет смысл, только если требование законодательства противоречит правам человека. В то же время "требование временно заблокировать связанный с избирательной кампанией бот, когда голосование уже началось, ни в коей мере не близко требованиям о ведении массовой слежки (за пользователями. - Ред.) или массовой цензуры", отметил Дуров.

"Интересы сотен миллионов пользователей Telegram для меня всегда будут несравнимо важнее интересов любой политической силы", - резюмировал основатель мессенджера.

Как Telegram заблокировал бот "Умного голосования"

В ночь на 18 сентября, спустя день после начала голосования на выборах Госдумы РФ, мессенджер Telegram заблокировал созданный командой оппозиционного политика Алексея Навального бот "Умного голосования", с помощью которого российские избиратели могли узнать, у какого кандидата в их регионе есть максимальный шанс обойти представителя "Единой России". Тогда Павел Дуров объяснил этот шаг запретом на ведение предвыборной агитации во время голосования.

В то же время Apple и Google удалили приложение "Навальный" из своих онлайн-магазинов, а портал видеохостинга YouTube заблокировал видео с рекомендациями "Умного голосования". Со своей стороны, Алексей Навальный раскритиковал действия Apple, Google, YouTube и Telegram.

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