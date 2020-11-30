Суд в Германии разрешил стричь собак во время локдауна (фото)

Эмсдеттен • Хорошей новости несколько дней назад обрадовались владельцы собак в немецком городе Эмсдеттене в земле Северный Рейн - Вестфалия. Сами они, как и другие жители Германии, сейчас не могут пользоваться услугами парикмахерских, закрытых из-за коронавирусного локдауна. Однако для их четвероногих друзей период повышенной лохматости здесь закончился.

Как сообщает информационное агентство dpa, административный суд в Мюнстере удовлетворил иск владелицы парикмахерской для собак из Эмсдеттена Элизы Клоппенбург (Elisa Kloppenburg), разрешив возобновить работу. Согласно предписанию земельных властей, сейчас во время локдауна запрещено оказывать клиентам сервисные услуги, при которых невозможно соблюсти полутораметровую дистанцию, но касается это правило только людей, то есть стричь собак и других домашних животных можно. Так решили судьи, отменившие соответствующее городское постановление о закрытии в Эмсдеттене собачьих парикмахерских.

Парикмахерская для собак во время локдауна. Фотографии

Как соблюдаются профилактические меры

Владельцы, то есть клиенты, передают питомцев на входе в салон и остаются ждать на улице. Расплачиваются дистанционно - опускают наличные в ящик-копилку. До локдауна салон работал лишь подня, но сейчас, после нескольких недель простоя, от желающих нет отбоя, так что оказывать услуги приходится весь день. Особенно пожилые хозяйки и хозяева собак любят наблюдать за процессом, но сейчас вынуждены временно оставлять своих любимцев наедине с мастером, которому доверяют.

Когда салон был закрыт, Элизе Клоппенбург часто приходилось оказывать консультации по телефону - давать советы, как стричь животных в домашних условиях. Некоторые владельцы даже приобрели специальные машинки, однако с ними нужно уметь обращаться. По словам Элизы Клоппенбург, увы, не обошлось без происшествий, но сейчас эти опасности миновали - салон вновь открыт.

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