Суд Салехарда рассмотрит иск матери Навального к СК 4 марта

Суд Салехарда принял иск Людмилы Навальной к Следственному комитету РФ о незаконных действиях. Он будет рассмотрен на закрытом заседании 4 марта. Мать Навального пожаловалась на отказ выдать тело ее сына.

Городской суд Салехарда принял иск матери скончавшегося российского оппозиционера Алексея Навального Людмилы Навальной к Следственному комитету РФ. "Жалоба поступила на незаконные действия, решения", - сообщили ТАСС в суде в среду, 21 февраля. Согласно этим данным, иск Навальной будет рассмотрен 4 марта на закрытом судебном заседании.

Навальная безуспешно пытается получить тело сына

Людмила Навальная вылетела в Салехард после появившегося 16 февраля сообщения ФСИН о смерти ее сына в колонии строгого режима ИК-3 в Харпе и с тех пор безуспешно пытается получить его тело. По информации соратников Навального, 19 февраля следователи сообщили Людмиле Навальной, что она не получит тело еще как минимум 14 дней, пока будет проводиться "химическая экспертиза". "Тело Навального прячут, чтобы скрыть следы убийства. 14-дневная "химическая проверка" - это неприкрытая ложь и издевательство", - написала в своем аккаунте в социальной сети Х пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

20 февраля мать Навального записала видеобращение к президенту РФ Владимиру Путину, потребовав отдать ей тело сына. "Я обращаюсь к вам, Владимир Путин, решение вопроса зависит только от вас. Дайте мне наконец увидеть моего сына. Я требую незамедлительно выдать тело Алексея, чтобы я его могла по-человечески похоронить", - говорится в обращении, записанном на фоне колонии ИК-3 "Полярный волк" в Харпе и опубликованном на YouTube-канале "Навальный Live". В тот же день директор основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов заявил, что Людмила Навальная обратилась в суд с иском о бездействии СК по выдаче тела Алексея Навального.

Более 70 тысяч человек направили через сервис "Дятел" правозащитного проекта "ОВД-Инфо" обращения в Следственный комитет РФ с требованием выдать тело Навального его родственникам. Власти не только отказываются выдать тело родственникам и адвокатам, но даже не показывают его, поэтому причина смерти лидера российской оппозиции остается неизвестной.

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