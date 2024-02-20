Мать Навального потребовала от Путина отдать ей тело сына

Людмила Навальная записала обращение на фоне колонии ИК-3 "Полярный волк" в Харпе, где погиб оппозиционный политик. Почти 70 тысяч человек отправили аналогичное требование в Следственный комитет РФ.

Людмила Навальная, мать российского оппозиционного политика Алексея Навального, записала видеобращение к президенту РФ Владимиру Путину с требованием отдать ей тело убитого сына.

"Я обращаюсь к вам, Владимир Путин, решение вопроса зависит только от вас. Дайте мне наконец увидеть моего сына. Я требую незамедлительно выдать тело Алексея, чтобы я его могла по-человечески похоронить", - говорится в минутном обращении, опубликованном во вторник, 20 февраля, на YouTube-канале "Навальный Live". Оно было записано на фоне колонии ИК-3 "Полярный волк" в Харпе, где погиб оппозиционный политик.

Тело Навального не выдадут еще 14 дней

О смерти Навального в колонии сообщил ФСИН 16 февраля. Что стало причиной смерти лидера российской оппозиции, неизвестно до сих пор. Власти отказываются не только выдать тело его родственникам и адвокатам, но даже не показывают его.

По информации соратников Навального, следователи 19 февраля сообщили его матери, что она не получит тело еще как минимум 14 дней, пока будет проводиться "химическая экспертиза". "Тело Навального прячут, чтобы скрыть следы убийства. 14-дневная "химическая проверка" - это неприкрытая ложь и издевательство", - написала в своем аккаунте в социальной сети Х пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Почти 70 тысяч человек направили через сервис "Дятел" правозащитного проекта "ОВД-Инфо" обращения в Следственный комитет РФ с требованием выдать тело Навального его родственникам.

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