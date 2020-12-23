Суд оштрафовал юриста ФБК Любовь Соболь на тысячу рублей

Перовский районный суд Москвы в среду, 23 декабря, оштрафовал юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь на 1 тысячу рублей. Ее признали виновной в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

Соболь была задержана вечером 21 декабря около дома Константина Кудрявцева, одного из вероятных отравителей российского оппозиционера и основателя ФБК Алексея Навального. Соболь позвонила в дверь квартиры Кудрявцева, но ей не открыли. После этого полиция заблокировала женщину в машине во дворе дома.

Соболь задержали в тот момент, когда она вышла из автомобиля, чтобы поговорить с корреспондентом DW.

По словам юриста ФБК, ее задержали по заявлению Кудрявцева. В полиции ее намеревались опросить в рамках доследственной проверки по уголовному делу о нарушении неприкосновенности жилища. Соболь отказалась от показаний и через несколько часов была отпущена без предъявления обвинений.

Помимо юриста ФБК, у дома Кудрявцева был задержан активист предвыборного штаба Соболь Константин Распопов. Через некоторое время у здания ОВД, куда привезли Соболь и Распопова, были задержаны сотрудники YouTube-канала "Навальный Live" Аким Керимов и Ольга Ключникова. Позднее Распопов был оштрафован на тысячу рублей, а Керимов и Ключникова получили по 7 суток административного ареста по статье о неповиновении распоряжению сотрудника полиции.

Расследование о вероятной роли ФСБ в отравлении Навального

Журналисты Bellingcat и The Insider 14 декабря опубликовали расследование о группе сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), которые могли быть причастны к отравлению Алексея Навального. Сам оппозиционер 21 декабря обнародовал запись телефонного разговора с Константином Кудрявцевым, военным химиком из Института криминалистики ФСБ, упомянутым в расследовании. Кудрявцев в почти часовой беседе рассказал подробности покушения на российского политика. ФСБ назвала запись разговора провокацией и подделкой.

Смотрите также: