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Суд ЕС отклонил иск российского миллиардера о санкциях

Ксения Польская Брюссель
13 сентября 2023 г.

Российский миллиардер Виктор Рашников, возглавляющий совет директоров Магнитогорского металлургического комбината, не смог добиться снятия санкций в суде ЕС.

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В здании Суда ЕС в Люксембурге
В здании Суда ЕС в ЛюксембургеФото: John Thys/AFP/Getty Images

Суд Европейского Союза в Люксембурге в среду, 13 сентября, не удовлетворил иск главы совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктора Рашникова с требованием вывести его из-под санкций ЕС, введенных в связи с российской агрессией в Украине.

Иск был был подан 24 мая 2022 года. Согласно ему, бизнесмен считает, что Совет ЕС неправомерно и ошибочно внес его с санкционный список, нарушив Хартию ЕС о правах человека и его право на эффективную судебную защиту. Кроме того, защита Рашникова указала на нарушение принципа соразмерности, права на собственность и свободу ведения бизнеса, а также на нарушение принципа недискриминации.

Как указывается в Официальном журнале ЕС, Виктор Рашников - один из ведущих российских олигархов, владелец и председатель совета директоров ММК, который является одним из крупнейших налогоплательщиков России. "В последнее время налоговая нагрузка на компанию возросла, что привело к значительному увеличению поступлений в российский государственный бюджет. Таким образом, он является одним из ведущих российских бизнесменов, занятых в отраслях экономики, обеспечивающих существенный источник доходов для правительства РФ, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию ситуации в Украине", - сказано в тексте документа.

В начале 2023 года стало известно, что власти Венгрии повторно добивались снятия санкций ЕС с Виктора Рашникова наряду с несколькими другими олигархами.

Большая часть исков российских олигархов отклонена

За неделю до этого Суд ЕС отклонил иски ряда крупных российских предпринимателей и членов их семей, против которых были введены персональные санкции Евросоюза. В частности, отклонены иски предпринимателя Михаила Гуцериева,который попал в санкционный список ЕС против Беларуси за поддержку Александра Лукашенко; иски совладельца компаний НОВАТЭК и СИБУР Геннадия Тимченко, а также его жены Елены Тимченко; бывшего управляющего директора "Яндекса" Тиграна Худавердяна; бывшего владельца Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского (после внесения в санкционный список он вышел из бенефициаров и состава совета директоров ТМК), его супруги Галины Пумпянской и сына Александра Пумпянского (также покинувшего совет директоров ТМК).

Санкции в отношении этих лиц Совет ЕС обосновал поддержкой политики, подрывающей территориальную целостность Украины. Россияне сочли, что их внесли в санкционные списки незаконно, и обратились в суд в индивидуальном порядке с требованием отменить ограничительные меры.

Хотя Дмитрий Пумпянский не участвовал в военных действиях непосредственно, он занимается деятельностью в отраслях экономики, которые служат для правительства Российской Федерации важным источником доходов, пояснили DW в суде ЕС. В свою очередь Галина Пумпянская связана с мужем деловыми отношениями, поскольку она возглавляет фонд, принадлежащий его же компании.

Десятки исков от россиян и белорусов ждут решений

Сейчас Суд ЕС в Люксембурге рассматривает более 70 исков от физических и юридических лиц из РФ и Беларуси, которые оспаривают решения о санкциях, сообщила DW пресс-служба суда. Большая часть исков подана в 2022 году российскими бизнесменами, в отношении которых действуют такие меры, как замораживание активов и запреты на въезд в Евросоюз, однако выиграть суд до сих пор удалось только матери Евгения Пригожина. Частично суд удовлетворил иск российского бизнесмена Александра Шульгина, однако это решение еще может оспорить Совет ЕС.

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Ксения Польская, корреспондентка DW в Брюсселе
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
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