Во Франции арестовали виллу российского олигарха

Во Франции наложили арест на виллу на Лазурном берегу стоимостью 23 млн евро, которая, предположительно, принадлежит российскому олигарху Виктору Рашникову. Всего в стране расследуется 17 дел в отношении олигархов из РФ.

Во Франции суд впервые наложил арест по уголовному делу на виллу, предположительно принадлежащую российскому олигарху. Речь идет о председателе совета директоров "Магнитогорского металлургического комбината" Викторе Рашникове, сообщает в среду, 1 марта, газета Le Monde. Стоимость виллы оценивается в 23 млн евро, она находится в прибрежной коммуне Сен-Жан-Кап-Ферра под Ниццей.

Как пишет издание, вилла была арестована еще в октябре 2022 года по запросу Junalco - подразделения прокуратуры Парижа, занимающегося борьбой с организованной преступностью. Следователи выяснили, что вилла находилась в процессе продажи. При этом продавец, швейцарская фирма, принадлежит более крупной компании, зарегистрированной на Панаме. В Junalco считают, что эти структуры связаны с Рашниковым, как и покупатель виллы, гражданин РФ. Сделка стоимостью в 17 млн евро (после уплаты всех налогов и сборов) в итоге была заморожена.

Права собственности на три других дома Рашникова на Лазурном берегу уже были заморожены в административном порядке после того, как олигарх 15 марта 2022 года, после вторжения РФ в Украину попал под персональные санкции Евросоюза. Однако вилла в Сен-Жан-Кап-Ферра тогда не попала в поле зрения французских правоохранителей, так как не была задекларирована в качестве собственности Рашникова, сообщает Le Monde со ссылкой на осведомленный источник.

Издание пишет, что всего во Франции расследуется 17 дел в отношении олигархов из РФ, по подозрению в отмывании денег.

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