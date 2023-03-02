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Лазурный берег ФранцииФото: picture alliance/prisma/C. Heeb
ПреступностьФранция

Во Франции арестовали виллу российского олигарха

Олег Соколенко
18 мин. назад

Во Франции наложили арест на виллу на Лазурном берегу стоимостью 23 млн евро, которая, предположительно, принадлежит российскому олигарху Виктору Рашникову. Всего в стране расследуется 17 дел в отношении олигархов из РФ.

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Во Франции суд впервые наложил арест по уголовному делу на виллу, предположительно принадлежащую российскому олигарху. Речь идет о председателе совета директоров "Магнитогорского металлургического комбината" Викторе Рашниковесообщает в среду, 1 марта, газета Le Monde. Стоимость виллы оценивается в 23 млн евро, она находится в прибрежной коммуне Сен-Жан-Кап-Ферра под Ниццей.

Как пишет издание, вилла была арестована еще в октябре 2022 года по запросу Junalco - подразделения прокуратуры Парижа, занимающегося борьбой с организованной преступностью. Следователи выяснили, что вилла находилась в процессе продажи. При этом продавец, швейцарская фирма, принадлежит более крупной компании, зарегистрированной на Панаме. В Junalco считают, что эти структуры связаны с Рашниковым, как и покупатель виллы, гражданин РФ. Сделка стоимостью в 17 млн евро (после уплаты всех налогов и сборов) в итоге была заморожена.

Права собственности на три других дома Рашникова на Лазурном берегу уже были заморожены в административном порядке после того, как олигарх 15 марта 2022 года, после вторжения РФ в Украину попал под персональные санкции Евросоюза. Однако вилла в Сен-Жан-Кап-Ферра тогда не попала в поле зрения французских правоохранителей, так как не была задекларирована в качестве собственности Рашникова, сообщает Le Monde со ссылкой на осведомленный источник.

Издание пишет, что всего во Франции расследуется 17 дел в отношении олигархов из РФ, по подозрению в отмывании денег.

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