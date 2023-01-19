В США задержали россиянина по подозрению в отмывании денег

Основателя криптобиржи Bitzlato Анатолия Легкодымова подозревают в отмывании денег. Ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

Минюст США в среду, 18 января, сообщил о задержании 40-летнего гражданина РФ Анатолия Легкодымова, также известного под прозвищами "Гендальф" и "Толик". Легкодымов - основатель криптобиржи Bitzlato, его подозревают в отмывании денег.

По данным властей США, Легкодымов, проживая в Майями, "занимался переводами денег, полученных преступным путем". Также, по мнению следователей, он проводил переводы, которые "не соответствовали принятым в США стандартам, в том числе - требованиям по борьбе против отмывания денег". Если Легкодымова признают виновным, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В пресс-релизе Минюста говорится, что криптобиржа Bitzlato, зарегистрированная в Гонконге, "обработала нелегальные средства на сумму в объеме более 700 млн долларов (около 650 млн евро. - Ред.), включая доходы от программ-вымогателей". В сообщении Минюста утверждается, что крупнейшим контрагентом криптобиржи в транзакциях с криптовалютой был даркнет-маркетплейс "Гидра", пока его не закрыли в апреле 2022 года.

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