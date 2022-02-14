"Лондонград": Почему Британии так трудно ввести санкции против Кремля

Глава британского МИД Лиз Трасс в последние недели не скупится на решительные заявления. В конце января в связи с обострением кризиса вокруг Украины она, например, заявила, что в случае вторжения в эту страну Кремль заплатит высокую цену, а обосновавшимся в Великобритании российским олигархам "негде будет спрятаться"."Ничто не исключено", - пояснила Трасс, отвечая на вопрос о возможных мерах против имущества российских бизнесменов, проживающих в Соединенном Королевстве.

При этом в течение последних лет критики многократно указывали на существование в Лондоне "прачечной" по отмыванию денег - системы, с помощью которой российские олигархи через местных маклеров могли приобретать дорогую недвижимость, используя средства сомнительного происхождения. Благодаря миллиардам долларов, вложенных в Великобритании, интересы российских олигархов и влиятельных представителей британского финансового мира давно и тесно переплелись, а британская столица получила ироничное прозвище "Лондонград".

"Из России с наличкой"

Еще в 2018 году вышел доклад комитета по иностранным делам британского парламента о капиталах российских олигархов в Великобритании - под "говорящим" названием "Золото Москвы". Согласно документу, британские власти не стремились всерьез противодействовать агрессивной политике президента РФ Путина и игнорировали ту роль, которую играет Лондон в "сокрытии средств, полученных в результате коррупционных действий лиц, близких к Кремлю".

Банковский квартал в Лондоне

Как на днях заявил газете Guardian глава комитета по иностранным делам Том Тугендхэт, нужно "в очередной раз обратить внимание на "грязные" деньги в Великобритании". Политик намерен вынести эту тему на повестку дня парламента и узнать, почему правительство бездействует. Великобритания обязана противодействовать отмыванию средств, особенно учитывая роль Лондона как глобального финансового центра, заявил он также в интервью BBC.

Подобными заявлениями Тугендхэт явно не прибавляет себе популярности в собственной Консервативной партии. По официальным данным, за время нахождения Бориса Джонсона в должности премьер-министра консерваторы получили от российских спонсоров пожертвования в размере 2 миллионов фунтов стерлингов. Уже который год не рассматриваются поправки в законы, которые, например, увеличением прозрачности сделок с недвижимостью затруднили бы отмывание денег российских олигархов.

По оценкам антикоррупционной организации Transparency International, в Великобритании уже куплено недвижимости на 2 миллиарда долларов с использованием российских денег сомнительного происхождения. В расследовании телеканала Channel 4 показано, как лондонские маклеры проворачивают сделки с покупкой недвижимости стоимостью в миллионы фунтов, оплаченные предположительно незаконно полученными деньгами. Эксперт по России Бен Джуда участвовал в создании этого документального фильма, получившего название "Из России с наличкой" (#FromRussiaWithCash). По словам Джуды, он хотел показать, "как легко можно отмывать деньги в Лондоне", и как это "негативно влияет на британскую элиту".

Олигархи обеспечивают влияние Москвы на Лондон?

Миллиардер Роман Абрамович купил футбольный клуб премьер-лиги "Челси", российский магнат Александр Лебедев приобрел лондонскую газету Evening Standard. Тем самым оба получили доступ в высший свет Британии. Российские олигархи в Лондоне обеспечивают работой целую армию адвокатов, PR-консультантов и прислуги, посылают своих детей в британские школы и разводятся в британских судах. Они стали важной частью сверхбогатой прослойки Лондона, посещают скачки в Аскоте, а также благотворительные балы и гала-приемы в столице.

Российский олигарх Роман Абрамович на матче с участием "Челси" в Лондоне

Абрамович стал одним из немногих олигархов, на которых были наложены штрафные меры: в 2018 году британские власти не продлили ему так называемую инвестиционную визу. Вскоре после этого Абрамович получил гражданство Израиля, этот статус позволяет ему до полугода без визы находится в Великобритании. Впрочем, строительство там нового стадиона для "Челси" олигарх приостановил.

Том Тугендхэт указывает в целом на "российское вторжение", которое в статье в американском журнале The Atlantic Council он назвал "поглощением европейских элит": Он видит рост влияния Кремля по всей Европе. Бывший кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон вошел в совет директоров "Зарубежнефти" и "Сибура", экс-глава австрийского МИД Катрин Кнайссль, как и экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер работают в наблюдательном совете директоров нефтяной компании "Роснефть". А бывший канцлер Австрии Кристиан Керн получает зарплату в РЖД. По мнению Тугендхэта, это переплетение интересов представляет "системную угрозу Европе", ее ценностям и демократии.

Британцам нелегко бороться с околокремлевскими олигархами

Аналитический центр "Центр американского прогресса" ("Center for American Progress") в одном из докладов призывает создать рабочую группу по борьбе с клептократией, чтобы побудить британское правительство "к более активным действиям". При этом автор доклада предупреждает, что британцам будет нелегко бороться с околокремлевскими олигархами из-за тесных связей между "российскими деньгами и Консервативной партией, британской прессой, индустрией недвижимости и финансовым сектором". Доклад отражает царящее в Вашингтоне разочарование в связи с тем, что Лондон не предпринимает действенных мер по борьбе с отмыванием денег из России.

Однако в начале февраля глава МИД Британии Лиз Трасс в интервью радиостанции Times Radio анонсировала новые законы в отношении финансовых потоков из России, призванные упростить замораживание средств лиц из окружения Путина. Кроме того, 11 февраля, в Великобритании был подписан закон, расширяющий полномочия правительства по введению санкций не только в отношении тех, кто "напрямую связан с дестабилизацией Украины", но и любых российских госучреждений или предприятий, имеющих "стратегическое значение для российских властей", их собственников и руководителей.

Уильям Браудер

"Ахиллесова пята путинского режима"

Британский бизнесмен Уильям Браудер, в начале 2000-х годов возглавлявший один из крупнейших зарубежных инвестиционных фондов на российском фондовом рынке - Hermitage Capital Management, впоследствии стал борцом с российским режимом. В 2007 году российская прокуратура заподозрила дочерние предприятия фонда в уклонении от налогов, но до суда дело не дошло. После обысков в компании юрист Сергей Магнитский обвинил чиновников МВД и прокуратуры в использовании полученных ими материалов для хищения у государства более 230 млн долларов США. После этого прокуратура обвинила самого Магнитского в уклонении от налогов. Он был арестован и в ноябре 2009-го скончался в следственном изоляторе в Москве в возрасте 37 лет.

Благодаря усилиям Браудера в 2012 году в США, а позже в ряде западных стран был принят "закон Магнитского", предусматривающий санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в РФ. Как утверждает бизнесмен, "ахиллесова пята путинского режима - в возможности преследовать российских олигархов в Лондоне и замораживать их имущество". По оценкам Браудера, из России выведено около 800 миллиардов долларов, похищенных у государства, на которые можно было бы наложить санкции на Западе.

Депутат Палаты общин Лейла Моран указывает на доклад парламентского комитета по разведке и безопасности 2020 года, согласно которому "многие россияне, имеющие тесные связи с Путиным, хорошо интегрированы в британскую экономику и социальную жизнь". Никаких последствий этот доклад не возымел. Однако до тех пор, пока правительство не будет действовать на этом фронте, "наш ответ на российскую агрессию против Украины останется беззубым", - заявила Моран.

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