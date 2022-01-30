Лондон грозит арестом имущества олигархов за вторжение РФ в Украину

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс не исключила введения любых санкций за военную агрессию России против Украины, в том числе штрафных мер против российских олигархов. Окружению президента РФ Владимира Путина будет "негде спрятаться", если Москва начнет вторжение в Украину,предупредила Трасс в если Москва начнет вторжение в Украину, в воскресенье, 30 января. "Приоритет номер один - удержать Владимира Путина от этих действий", - подчеркнула глава британского МИДа.

В ближайшую неделю Лондон огласит меры, направленные на усовершенствование санкционного законодательства, сообщила Лиз Трасс. Она пояснила, что в настоящее время Великобритания может вводить санкции лишь против тех, кто напрямую вовлечен в деятельность по дестабилизации Украины, но в будущем под санкции могут подпасть любые лица и компании, которые представляют интерес для Кремля и служат ему опорой.

"Ничто не исключено", - категорично ответила глава британского внешнеполитического ведомства на вопрос о возможных мерах против имущества российских бизнесменов, проживающих в Соединенном Королевстве. Деталей готовящегося законопроекта Лиз Трасс не раскрыла. Кроме того, она предупредила, что в случае российского военного удара Великобритания направит в Украину оружие и финансовую поддержку.

Лондон может удвоить численность войск в Восточной Европе

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон может удвоить количество британских солдат в Восточной Европе, а также поставить Эстонии оружие для самообороны. "Этот пакет мер станет четким сигналом Кремлю: мы не потерпим его дестабилизирующие действия и всегда будем поддерживать наших союзников по НАТО перед лицом враждебности России", - заявил он. Сейчас, по официальным данным, более 900 британских военнослужащих дислоцированы в Эстонии, более 100 - в Украине и 150 - в Польше.

Если президент России Владимир Путин выберет "кровопролитие и разрушения" в Украине, это станет "трагедией для Европы", добавил Джонсон, подчеркнув: "Украина должна быть свободна в выборе своего будущего".

Обострение конфликта между Западом и Россией

По данным стран Запада, Россия перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной до 120 тысяч военнослужащих. Москва отрицает подготовку к новому вторжению и обвиняет европейцев и американцев в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ.

В конце декабря Россия выдвинула ряд требований к США и НАТО по так называемым "гарантиям безопасности", касающихся сокращения американских войск и вооружений в Европе и отказа от дальнейшего расширения альянса на восток. Вашингтон и руководство НАТО ответили на них отказом. Серия январских переговоров с РФ закончилась безуспешно. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

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