 В Москве арестовали предполагаемого основателя даркнет-площадки ″Гидра″ | Новости из Германии о России | DW | 15.04.2022

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Россия

В Москве арестовали предполагаемого основателя даркнет-площадки "Гидра"

Мещанский суд арестовал подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков Павлова Д.О. По сведениям СМИ, речь идет об одном из основателей крупнейшего в мире магазине в даркнете "Гидра".

Наручники

Мещанский суд Москвы арестовал предполагаемого сооснователя крупнейшей онлайн-площадки по продаже наркотиков Hydra ("Гидра") Дмитрия Павлова. В базе данных на сайте суда указывается, что мера пресечения в отношении Павлова Д.О. в виде заключения под стражу была избрана по ходатайству следствия судом 11 апреля. Агентство ТАСС сообщает 14 апреля, что речь идет именно об одном из основателей "Гидры", у которого есть 10 дней на обжалование судебного решения, пока еще не вступившего в законную силу.

Задержанный обвиняется в незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере, за который предполагается наказание до 20 лет колонии.

В карточке дела не уточняется, идет ли речь о заочном аресте или реальном.

Германия закрыла крупнейший магазин в даркнете

5 апреля власти Германии закрыли русскоязычный магазин в даркнете Hydra, изъяв 543 биткоина на сумму 23 миллиона евро. В тот же день министерство торговли США ввело санкции в отношении этой крупнейшей в мире нелегальной торговой площадки.

Магазин Hydra Market в теневом секторе интернета, в котором велась торговля наркотиками, поддельными документами и нелегальными услугами, существовал с 2015 года и был доступен через сеть Tor.

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    Автор: Виталий Кропман


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