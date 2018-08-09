 Даркнет - там, где преступники чувствуют себя в безопасности | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 10.08.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Даркнет - там, где преступники чувствуют себя в безопасности

Два громких процесса всколыхнули этим летом общественность Германии. В обоих речь шла об обвинениях в педофилии, а инструментом преступников был даркнет. Получается, анонимный интернет - зло?

Фото, символизирующее даркнет:рука из темноты тянется к клавиатуре

В начале августа в Германии стартовали сразу два громких уголовных процесса по обвинению в педофилии. И в том, и в другом случае преступники пользовались возможностями даркнета - теневого сектора интернета, который помогал им оставаться безнаказанными.

Обвинения в педофилии и связь с даркнетом 

2 августа перед земельным судом города Лимбург  предстали четверо мужчин, обвиняемых в создании одного из крупнейших сайтов для педофилов Elysium. В момент его обнаружения в июне 2017 года на нем было зарегистрировано более 90 тысяч пользователей. До этого портал Elysium на протяжении полугода работал в теневом сегменте интернета даркнет.

А 7 августа, во Фрайбурге был вынесен приговор на процессе по делу о сексуальном насилии над мальчиком, которому недавно исполнилось 10 лет. Мать ребенка и ее гражданский муж были приговорены к длительным срокам тюремного заключения. Суд счел доказанным, что мать и ее сожитель не только сами многократно сексуально надругались над ребенком, но и в течение двух лет предлагали предлагали его мужчинам для секса за деньги через портал Elysium.

Фото, символизирующее даркнет: человек указывает пальцем на монитор, на котором есть информация о пользователях сайта с детской порнографией

И в первом, и во втором деле преступники общались через платформеу Elysium

"Интернет становится главным местом преступлений, связанных с сексуальным насилием", - заявил в начале февраля на Европейском полицейском конгрессе в Берлине уполномоченный федерального правительства по вопросам борьбы с сексуальным насилием над детьми Йоханнес-Вильгельм Рёриг (Johannes-Wilhelm Rörig).

А теневой сегмент интернета даркнет, по его выражению, уже давно "стал пристанищем для самых отпетых преступников".

Децентрализованный и зашифрованный интернет

Даркнет - это анонимная и неконтролируемая часть интернета, недоступная обычным поисковым системам типа Google. Он работает децентрализованно, доступ к нему осуществляется через специальные браузеры, такие как Tor, которые маршрутизируют зашифрованные сообщения через несколько серверов, чтобы замаскировать местоположение пользователя. Таким образом пользователи могут сохранять практически полную анонимность. Кроме того, получается, что фактически одновременно может существовать не один, а множество даркнетов.

На этом пути есть и дополнительные препятствия: новых участников закрытых сообществ зачастую должны порекомендовать так называемые "проверенные" пользователи или лица с особым привилегированным статусом. Все это делает наблюдение за даркнетом со стороны правоохранительных органов еще более сложным.

Наркотики, оружие и услуги хакеров 

Джейми Бартлетт

Джейми Бартлетт

Главным средством расчетов в даркнете являются криптовалюты, такие, как биткоин, также обеспечивающие анонимность сторон. Благодаря этому даркнет может существовать практически автономно.

Британец Джейми Бартлетт, один из ведущих мировых специалистов в области влияния современных технологий на общество, активно исследовал даркнет и сравнивал его работу с работой сетевых торговых площадок. По словам Барлетта, по своей функциональности даркнет ни в чем не уступает современным сайтам электронной торговли и полностью ориентирован на потребности покупателей, включая отзывы клиентов.

"В первую очередь площадки в даркнете используются для торговли наркотиками. Ежегодно на подобных сайтах осуществляются десятки или даже сотни тысяч таких сделок, оплата производится биткоинами. Затем товары доставляются по указанному адресу - как и обычные вещи, купленные на Amazon или Ebay. Единственное отличие состоит в том, что в данном случае все происходит анонимно", - поясняет Бартлетт.

В теневом интернете свободно продается оружие, а также нелегальные услуги самого разного рода: например, там можно взять в аренду сетевых ботов или заказать кибератаку у профессиональных хакеров. Если кому-то нужны лишь отдельные инструменты для такой атаки, в даркнете он может приобрести компьютерные вирусы, "червей", "троянов" и тому подобное.

Соблазнительная анонимность даркнета

Георг Унгефук

Георг Унгефук

По словам представителя Центрального ведомства по борьбе с киберпреступностью франкфуртского прокурора Георга Унгефука (Georg Ungefuk), теневой интернет принципиально не изменил преступный мир, но расширил его возможности. "Это касается всех областей, но детской порнографии - особенно", - рассказал Георг Унгефук в интервью DW. 

По словам эксперта, который вместе с другими сотрудниками ведомства участвовал в расследовании дела вокруг сайта для педофилов Elysium, даркнет привлекает насильников над детьми еще и потому, что им кажется, что анонимность позволит им избежать уголовного преследования.

Кроме того, один раз попав в даркнет, пользователям - по крайней мере на начальных этапах - не требуется специальных навыков для работы в нем. "Еще в недавнем прошлом почти на каждой площадке в даркнете был раздел так называемой "техподдержки", в котором объяснялось, как соблюсти меры предосторожности, как направить по ложному следу сотрудников правоохранительных органов и как в целом сохранять анонимность", - поясняет Унгефук.

Контекст

Ежедневно жертвами сексуального насилия становятся 40 детей. DW - о том, как одни немецкие специалисты учат мальчиков и девочек давать отпор насильникам, а другие - пытаются лечить педофилов.

Светлая сторона даркнета - возможность общения для диссидентов

При этом стоит понимать, что даркнет - это не только инструмент преступников и торговая площадка криминального мира. Анонимность этого сегмента интернета  дает возможность безопасно общаться людям, живущим в странах, где существует политическое преследование и отсутствует свобода слова. А также в странах, где люди, после разоблачений Эдварда Сноудена о тотальной и бесконтрольной слежке со стороны спецслужб, ищут новые возможности анонимного общения. 

Оппозиционные движения по всему миру используют преимущества браузера Tor. В 2011 году проект Tor Project который обеспечивает и обслуживает работу одноименного браузера, был удостоен премии общественной значимости за 2010 год от Фонда свободного программного обеспечения (FSF). "Tor обеспечил бесцензурный доступ в интернет почти 36 миллионам человек во всем мире, позволяя им контролировать свою конфиденциальность и анонимность", отмечается в обосновании к присуждения премии.

А в 2015 году проект Tor Project  был поддержан и МИД ФРГ. Кстати, через легко устанавливаемый браузер Tor можно выходить не только в даркнет, но и в обычный интернет, сохраняя при этом анонимность. Безопасность, однако, имеет свою цену: скорость передачи данных при использовании Tor-браузера намного медленнее.

Смотрите также:

  • Составитель концепции электронного обучения

    Топ-10 перспективных интернет-профессий

    Разработчик программ электронного обучения

    Динамика, которую приобрела в результате компьютеризации наша жизнь, требует быстрых и недорогих способов передачи знаний. Без дистанционного электронного обучения (E-Learning) в таких условиях не обойтись. Онлайн-образование стремительно развивается. Главная задача специалиста, составляющего концепцию E-Learning, - разработка методики обучения и подбор дидактического материала.

  • Менеджер по контекстной рекламе в рамках поисковых систем

    Топ-10 перспективных интернет-профессий

    Менеджер по контекстной рекламе в рамках поисковых систем

    SEA-менеджер - это специалист, который помогает потенциальным клиентам найти интересующий их товар или услугу, а рекламодателю - представить свое предложение целевой группе пользователей. В его обязанности входит размещение и оптимизация в таких поисковиках, как Google, рекламных объявлений, содержание которых зависит от состава поисковых запросов или интересов пользователей.

  • Менеджер по партнерскому маркетингу

    Топ-10 перспективных интернет-профессий

    Менеджер по партнерскому маркетингу

    При разнообразии товаров, предлагаемых в интернете, небольшим компаниям очень сложно продвигать свою продукцию. Поэтому многие из них заключают соглашения с крупными порталами и на гонорарной основе публикуют там свои рекламные объявления, с которых пользователь перенаправляется на сайт рекламодателя. Affiliate-менеджер ищет потенциальных партнеров и организует маркетинговую кампанию.

  • Менеджер по информационной безопасности

    Топ-10 перспективных интернет-профессий

    Менеджер по информационной безопасности

    В эпоху цифровых технологий для каждой компании остро стоит проблема информационной безопасности и защиты от хакерских атак, результатом которых может стать кража данных. SIM-менеджер разрабатывает концепцию информационной безопасности на фирме, оценивает информационные риски, планирует меры по их минимизации, создает и внедряет соответствующие механизмы контроля, проводит их мониторинг.

  • Клавиатура

    Топ-10 перспективных интернет-профессий

    Специалист по обработке, анализу и хранению данных

    "Ученый по данным" (Data Scientist) считается одной из самых высокооплачиваемых и перспективных профессий. Это специалист по информатике, в задачи которого входит анализ, обработка, структурирование, сохранение и представление данных в цифровой форме, использование для работы с ними искусственного интеллекта, а также проектирование баз данных.

  • Инженер-робототехник

    Топ-10 перспективных интернет-профессий

    Инженер-робототехник

    В условиях, когда на рынке робототехники бум, такие специалисты пользуются большим спросом. В круг их задач входит разработка автоматизированных технических систем, их программирование, техническое обслуживание. Инженер-робототехник должен уметь применить междисциплинарный подход, а также обладать глубокими знаниями в области электроники, механики, кибернетики, информатики.

  • Менеджер по информационному моделированию зданий

    Топ-10 перспективных интернет-профессий

    Менеджер по информационному моделированию зданий

    Без информационных технологий не обходится и в строительной отрасли. Специальные компьютерные программы позволяют моделировать разные фазы планирования и управления стройпроектами. Информационное моделирование зданий регулирует BIM-менеджер. Он осуществляет сбор и комплексную обработку информации о будущем объекте, разрабатывает трехмерную модель здания и предоставляет ее строительной компании.

  • Оператор беспилотных летательных аппаратов

    Топ-10 перспективных интернет-профессий

    Оператор беспилотных летательных аппаратов

    Пилот дронов - профессия будущего. Такие специалисты смело могут рассчитывать на вакансию в солидных компаниях и высокую зарплату. Особенно востребованы они в сфере рекламы недвижимости, в аварийно-спасательных службах, в области охраны окружающей среды, в медицине, строительстве, на пиротехнических предприятиях. Основная задача оператора беспилотных летательных аппаратов - видеосъемка.

  • Менеджер по киберспорту

    Топ-10 перспективных интернет-профессий

    Менеджер по киберспорту

    Киберспорт (E-Sport) - это вид соревновательной деятельности на основе видеоигр. Менеджер по киберспорту занимается управлением в киберспорте. Вместе с тренером он формирует прогеймерскую команду, выстраивает график тренировок, следит за личным расписанием каждого геймера, ищет спонсоров, находит возможности для участия в турнирах, решает вопросы проезда, проживания, питания игроков на турнирах.

  • Сетевой юрист

    Топ-10 перспективных интернет-профессий

    Сетевой юрист

    Какие персональные данные своих клиентов компания может сохранять, анализировать, кому-либо передавать? У кого нужно получать на это разрешение? Вправе ли сотрудник выкладывать в Facebook фото кошки своего коллеги без его позволения? Формирование нормативно-правового поля в интернете входит в задачу сетевого юриста - специалиста, очень востребованного на рынке.

    Автор: Наталия Королева


Смотреть видео 04:02
Now live
04:02 мин

"Темная сторона" интернета

Контекст

Топ-10 перспективных интернет-профессий

В эпоху цифровых технологий появилось немало новых профессий, о существовании многих из которых даже не все знают. Какие из них пользуются особым спросом в Германии? (11.06.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

"Темная сторона" интернета  

5 нововведений для пользователей интернета в ЕС  

Интернет второго сорта: как в США разделили сеть для богатых и бедных  

Самые читаемые сегодня

Почему испортились отношения Греции и России?  

Комментарий: Референдум о пенсионной реформе, которого не будет  

США объяснили цель введения новых санкций в отношении России  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно