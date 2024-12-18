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Суд ЕС оставил под санкциями двух молдавских политиков

Ксения Польская
18 декабря 2024 г.

Суд ЕС в Люксембурге оставил в силе санкции против Илана Шора и Марины Таубер в связи с их ролью в организации демонстраций с применением насилия в Молдове.

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Илан Шор в Москве, август 2024
Илан Шор в Москве, август 2024Фото: Alexey Filippov/SNA/IMAGO

Суд Европейского Союза в среду, 18 декабря, отклонил иски Илана Шора и Марины Таубер, оспаривавших введенные против них санкции за дестабилизирующие Молдову действия.

Согласно решению суда общей юрисдикции, эти санкции относятся к общей внешней политике и политике безопасности Европейского Союза. Организация, руководство или участие в демонстрациях с применением насилия или в других актах насилия может оправдать действия ЕС в этой области с целью укрепления и поддержки демократии и верховенства права в третьей стране.

"Демонстрации в интересах и при содействии России"

В связи с этим Суд ЕС установил, что в 2022 и 2023 годах партия "Шор" под руководством Шора и Таубер организовывала демонстрации и собрания с применением насилия, в основном в Кишиневе, при содействии отобранных, обученных и оплаченных этой партией демонстрантов.

"В этом контексте намерением организаторов было вовлечение в эти протесты определенных лиц с конкретным опытом, способных вызвать беспорядки и волнения на этих демонстрациях с целью запугивания правительства, - сказано в пресс-релизе не сайте суда. - Более того, рассматриваемые демонстрации с применением насилия были организованы в интересах и при содействии России, в результате чего они полностью согласуются с действиями по дестабилизации молдавского правительства, против которых и направлены рассматриваемые ограничительные меры".

Наконец, суд отмечает, что роспуск партии "Шор" - это недостаточная мера для того, чтобы считать санкции в отношении Шора и Таубер устаревшими, поскольку оба они по-прежнему способны организовывать, руководить или участвовать в насильственных демонстрациях или других актах насилия в Молдове.

Санкции ЕС за дестабилизацию Молдовы

В 2023 году бывший лидер политической партии "Шор" Илан Шор и его бывшая заместительница Марина Таубер были включены в списки физических и юридических лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры в связи с ситуацией в Молдове. В 2024 году эти санкции в их отношении были продлены.

Внесение Шора и Таубер в эти списки было обусловлено, в частности, их ролью в организации антиправительственных демонстраций с применением насилия, которые угрожали суверенитету и независимости Молдовы, демократии, верховенству закона, стабильности и безопасности в этом государстве.

 

Xenia Polska
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