Стрельба в Техасе на фоне мер Байдена по ограничению продажи оружия

В США в результате стрельбы в помещении мебельной фабрики в штате Техас в четверг, 8 апреля, нападавший застрелил одного и ранил четверых человек. При попытке скрыться преступник также тяжело ранил полицейского, но был задержан.

По данным полиции, стрелявший сам был служащим мебельной фабрики, где произошел инцидент. Состояние раненого полицейского стабильное, все пострадавшие доставлены в больничные учреждения.

Байден против огнестрельной "эпидемии"

Стрельба в Техасе произошла в тот же день, когда президент США Джо Байден провел в Белом доме презентацию предлагаемых им мер по борьбе с "эпидемией" огнестрельного насилия, захлестывающей США и ставшей для страны "международным позором". Байден назвал повторяющиеся инциденты со стрельбой и человеческими жертвами "кризисом общественного здравоохранения".

Джо Байден выступает в Белом доме

Среди предлагаемых президентом мер по ограничению распространения огнестрельного оружия - ужесточение ответственности за сбор самодельного оружия, не имеющего серийных номеров, что делает невозможным его отслеживание, а также ужесточение контроля за некоторыми видами оружия, например запрет на продажу штурмового оружия или пистолетов со стабилизирующими скобами.

Кроме того, предлагается увеличить инвестиции для поддержки организаций, работающих с темой насилия в обществе, и подготовить первый с 2000 года доклад о незаконном обороте огнестрельного оружия в США. Байден призвал конгрессменов поддержать его инициативу, однако ее уже подвергли жесткой критике республиканцы, традиционно поддерживающие свободную продажу оружия.

Инциденты со стрельбой

Дискуссия об ограничении продаж огнестрельного оружия в США разгорелась с новой силой на фоне непрекращающихся инцидентов со стрельбой. Ранее, 16 марта, в штате Джорджия в результате стрельбы в трех массажных салонах погибли восемь человек. 23 марта в штате Колорадо мужчина застрелил 10 человек в супермаркете, один из убитых - полицейский. Накануне речи американского президента бывший профессиональный футболист застрелил пять человек в Южной Каролине.

По словам Байдена, лишь в промежутке между этими двумя инцидентами в США менее чем за неделю зафиксировано более 850 инцидентов со стрельбой, в результате которых погибли более 250 человек. Ежедневно огнестрельные ранения получают в среднем 316 американцев, 106 из них умирают, а за год в инцидентах со стрельбой гибнет до 40 тысяч человек.

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