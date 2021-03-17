В американском штате Джорджия застрелены восемь человек

В американском штате Джорджия в результате стрельбы в трех массажных салонах вечером во вторник, 16 марта, погибли восемь человек. Нападения произошли в Атланте и окрестностях. Полиция полагает, что все три нападения совершил один и тот же человек - 21-летний мужчина, который уже задержан. Его мотивы неизвестны.
В результате первого нападения близ Атланты погибли четыре человека, еще два были ранены. Уже в скором времени после этого произошла стрельба в двух расположенных неподалеку друг от друга массажных салонах в самой Атланте. В результате было убито еще четыре человека. Злоумышленник был задержан после погони и в настоящее время находится под стражей.
По сообщению местных СМИ, шесть из восьми убитых - азиатского происхождения. Правозащитники и активисты в последнее время выражают обеспокоенность по поводу роста в США негативного отношения к выходцам из Азии. По данным Института по изучению ненависти и экстремизма, количество преступлений против выходцев из Азии в 16 крупнейших городах США за последний год утроилось с 49 до 122.
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В штаб-квартире YouTube раздались выстрелы
Первые звонки о выстрелах поступили в службу спасения около 13:00 по местному времени (23:00 мск). Уже через две минуты на место прибыли наряды полиции. Они рекомендовали населению выбирать маршруты объезда и начали обследовать здание.
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Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры
Люди в панике выбегали из здания
Сотрудники видеохостинговой компании в панике выбегали из здания с поднятыми над головой руками. Некоторые из находившихся внутри постарались забаррикадироваться в офисах. В соцсетях они писали, что слышат выстрелы и видят спешащих наружу коллег.
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Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры
Есть раненые
На место прибыли пожарные и спасатели. Шеф полиции Сан-Бруно Эд Барберини сообщил, что в результате инцидента пострадали четыре человека. Трое с огнестрельными ранениями - две женщины и мужчина в критическом состоянии - были доставлены в Центральную больницу Сан-Франциско. Еще один человек получил механическую травму ноги.
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Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры
Преступница могла покончить с собой
В ходе спецоперации полиция нашла в одной из комнат женщину, предположительно открывшую стрельбу. По предварительной информации, "она покончила с собой". Следователи считают, что она проникла в здание с территории кафетерия. Речь не идет об акте терроризма. По одной из версий, преступница мстила своему бойфренду.
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Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры
Слова сочувствия и поддержки
Со словами сочувствия обратился к пострадавшим президент США Дональд Трамп: "Наши мысли и молитвы со всеми, кто оказался вовлечен в этот инцидент. Спасибо нашим феноменальным сотрудникам правоохранительных органов и службам неотложного реагирования". Гендиректор Google Inc. Сундар Пичаи назал произошедшее "ужасным актом насилия".
Автор: Екатерина Венкина