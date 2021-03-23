 Стрельба в США: в супермаркете убиты 10 человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.03.2021

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Мир

Стрельба в США: в супермаркете убиты 10 человек

В Колорадо произошла стрельба в супермаркете. Погибли десять человек, в том числе - полицейский. О произошедшем проинформировали президента Джо Байдена.

Полиция Колорадо на месте преступления

Полиция Колорадо на месте преступления

В штате Колорадо неизвестный открыл стрельбу в супермаркете, погибли десять человек, в том числе один полицейский. Стрельба произошла в торговом центре Боулдера - города к северо-востоку от Дэнвера - около 15 часов по местному времени в понедельник, 22 марта (полночь на 23 марта мск).

Как сообщила глава местной полиции Марис Херольд, подозреваемый взят под стражу. Власти пока не называют мотивы преступления, ссылаясь на раннюю стадию расследования. Херольд уточнила, что ее убитый коллега одним из первых оказался на месте преступления и был застрелен.

По ее словам, в правоохранительные органы начали поступать сообщения о стрельбе и о человеке с винтовкой. Полиция отреагировала усиленным составом: на место происшествия прибыл полностью вооруженный спецназ, подозреваемого через громкоговоритель призвали сдаться.

Очевидцы сообщали о нескольких выстрелах и о людях, неподвижно лежавших на полу супермаркета и на парковке. На видеокадрах с места происшествия видно, как полиция выводит мужчину с окровавленной ногой и голым торсом. Пока не ясно, является ли он подозреваемым.

"Кажется, что здесь самое безопасное место в Америке, а меня только что чуть не убили, просто потому что я пошел за лимонадом и пакетиком чипсов", - рассказал очевидец произошедшего CNN Райан Боровски. "Это трагедия и кошмар", - сказал окружной прокурор Майкл Доэрти. Губернатор штата Джаред Полис назвал произошедшее "ужасным событием".

О стрельбе в Колорадо проинформировали президента США Джо Байдена. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что президента продолжат держать в курсе ситуации.

Второе массовое убийство в США за неделю

Это уже второй случай массового убийства в США за неделю. В прошлый вторник в трех массажных салонах в Атланте и ее окрестностях в американском штате Джорджия за короткий промежуток времени был застрелены восемь человек. У шести из них были азиатские корни. Семь из жертв - женщины. В качестве мотива подозреваемый - белый мужчина - указал одержимость сексом и желание избавиться от "соблазна".

В США почти ежедневно происходят инциденты со смертельным исходом, в которых было задействовано оружие. Управление здравоохранения CDC в своей последней статистике зафиксировало 39 740 смертей за 2018 год от огнестрельного оружия в США. Это около 109 смертей в день.

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