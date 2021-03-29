В Калифорнии застрелены 4 человека, включая ребенка

В США в результате нового инцидента со стрельбой погибли четыре человека, включая ребенка, еще два человека тяжело ранены. Нападение произошло вечером в среду, 31 марта, в одном из офисных зданий в городе Ориндж в штате Калифорния. Стрелок, мотивы которого пока неизвестны, был ранен полицейскими и госпитализирован.
"Ужасно и душераздирающе. Наши сердца с семьями пострадавших в результате этой ужасной трагедии сегодня вечером", - написал в своем микроблоге в Twitter губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.
Полиция не обнародовала деталей по поводу личностей жертв. Инцидент произошел на верхнем этаже небольшого офисного здания в Ориндже. Стражи порядка и подозреваемый вступили в перестрелку. Полиция Оринджа позднее сообщила, что ситуация стабилизировалась, и угрозы для населения больше нет.
Трагедия в Ориндже произошла после двух аналогичных инцидентов в марте. 22 марта в результате стрельбы в галантерейном магазине в городе Броудер в штате Колорадо погибли 10 человек. За несколько дней до этого вооруженный мужчина застрелил восемь человек, в том числе шесть женщин азиатского происхождения в массажных салонах в Атланте и окрестностях.
Эти инциденты вновь вызвали в США дискуссии об ужесточении законодательства об оружии.
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В штаб-квартире YouTube раздались выстрелы
Первые звонки о выстрелах поступили в службу спасения около 13:00 по местному времени (23:00 мск). Уже через две минуты на место прибыли наряды полиции. Они рекомендовали населению выбирать маршруты объезда и начали обследовать здание.
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Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры
Люди в панике выбегали из здания
Сотрудники видеохостинговой компании в панике выбегали из здания с поднятыми над головой руками. Некоторые из находившихся внутри постарались забаррикадироваться в офисах. В соцсетях они писали, что слышат выстрелы и видят спешащих наружу коллег.
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Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры
Есть раненые
На место прибыли пожарные и спасатели. Шеф полиции Сан-Бруно Эд Барберини сообщил, что в результате инцидента пострадали четыре человека. Трое с огнестрельными ранениями - две женщины и мужчина в критическом состоянии - были доставлены в Центральную больницу Сан-Франциско. Еще один человек получил механическую травму ноги.
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Преступница могла покончить с собой
В ходе спецоперации полиция нашла в одной из комнат женщину, предположительно открывшую стрельбу. По предварительной информации, "она покончила с собой". Следователи считают, что она проникла в здание с территории кафетерия. Речь не идет об акте терроризма. По одной из версий, преступница мстила своему бойфренду.
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Слова сочувствия и поддержки
Со словами сочувствия обратился к пострадавшим президент США Дональд Трамп: "Наши мысли и молитвы со всеми, кто оказался вовлечен в этот инцидент. Спасибо нашим феноменальным сотрудникам правоохранительных органов и службам неотложного реагирования". Гендиректор Google Inc. Сундар Пичаи назал произошедшее "ужасным актом насилия".
Автор: Екатерина Венкина