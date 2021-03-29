 В Калифорнии застрелены 4 человека, включая ребенка | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.04.2021

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Мир

В Калифорнии застрелены 4 человека, включая ребенка

Очередной инцидент со стрельбой произошел в офисном здании в городе Ориндж в США. Стрелок ранен и госпитализирован.

Возле места преступления в Калифорнии

Возле места преступления в Калифорнии

В США в результате нового инцидента со стрельбой погибли четыре человека, включая ребенка, еще два человека тяжело ранены. Нападение произошло вечером в среду, 31 марта, в одном из офисных зданий в городе Ориндж в штате Калифорния. Стрелок, мотивы которого пока неизвестны, был ранен полицейскими и госпитализирован.

"Ужасно и душераздирающе. Наши сердца с семьями пострадавших в результате этой ужасной трагедии сегодня вечером", - написал в своем микроблоге в Twitter губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Полиция не обнародовала деталей по поводу личностей жертв. Инцидент произошел на верхнем этаже небольшого офисного здания в Ориндже. Стражи порядка и подозреваемый вступили в перестрелку. Полиция Оринджа позднее сообщила, что ситуация стабилизировалась, и угрозы для населения больше нет.

Трагедия в Ориндже произошла после двух аналогичных инцидентов в марте. 22 марта в результате стрельбы в галантерейном магазине в городе Броудер в штате Колорадо погибли 10 человек. За несколько дней до этого вооруженный мужчина застрелил восемь человек, в том числе шесть женщин азиатского происхождения в массажных салонах в Атланте и окрестностях.

Эти инциденты вновь вызвали в США дискуссии об ужесточении законодательства об оружии.

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    В штаб-квартире YouTube раздались выстрелы

    Первые звонки о выстрелах поступили в службу спасения около 13:00 по местному времени (23:00 мск). Уже через две минуты на место прибыли наряды полиции. Они рекомендовали населению выбирать маршруты объезда и начали обследовать здание.

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    Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры

    Люди в панике выбегали из здания

    Сотрудники видеохостинговой компании в панике выбегали из здания с поднятыми над головой руками. Некоторые из находившихся внутри постарались забаррикадироваться в офисах. В соцсетях они писали, что слышат выстрелы и видят спешащих наружу коллег.

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    Есть раненые

    На место прибыли пожарные и спасатели. Шеф полиции Сан-Бруно Эд Барберини сообщил, что в результате инцидента пострадали четыре человека. Трое с огнестрельными ранениями - две женщины и мужчина в критическом состоянии - были доставлены в Центральную больницу Сан-Франциско. Еще один человек получил механическую травму ноги.

  • USA - Polizei-Einsatz wegen Schüssen bei der YouTube-Zentrale (Getty Images/J. Sullivan)

    Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры

    Преступница могла покончить с собой

    В ходе спецоперации полиция нашла в одной из комнат женщину, предположительно открывшую стрельбу. По предварительной информации, "она покончила с собой". Следователи считают, что она проникла в здание с территории кафетерия. Речь не идет об акте терроризма. По одной из версий, преступница мстила своему бойфренду.

  • USA - Polizei-Einsatz wegen Schüssen bei der YouTube-Zentrale (Reuters/Instagram/Dirtdavisthe3rd)

    Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры

    Слова сочувствия и поддержки

    Со словами сочувствия обратился к пострадавшим президент США Дональд Трамп: "Наши мысли и молитвы со всеми, кто оказался вовлечен в этот инцидент. Спасибо нашим феноменальным сотрудникам правоохранительных органов и службам неотложного реагирования". Гендиректор Google Inc. Сундар Пичаи назал произошедшее "ужасным актом насилия".

    Автор: Екатерина Венкина


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