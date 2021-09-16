Страны ОДКБ намерены укрепить защиту границы Таджикистана и Афганистана

На фоне кризиса в Афганистана, последовавшего за захватом власти радикальным исламистским движением "Талибан", лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) намерены укрепить защиту южной границы Таджикистана. "Выражаем готовность в случае необходимости принять действенные меры по обеспечению безопасности южных рубежей зоны ответственности организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятой в четверг, 16 сентября, по итогам саммита организации в Душанбе.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась указал, что на обстановку в Центральноазиатском регионе существенно повлияли стремительное наступление талибов и захват ими Афганистана, включая Кабул и государственные границы. Такое развитие ситуации вызывает "глубокую обеспокоенность" у стран ОДКБ, отметил Зась.

Он подчеркнул, что Таджикистан имеет самую протяженную границу с Афганистаном (1344 км), к тому же проходящую в труднодоступной высокогорной местности. Поэтому на саммите "были проработаны практические коллективные меры, призванные обеспечить безопасность Таджикистана в случае обострения пограничной ситуации".

Серия масштабных учений близ границы с Афганистаном

"С этой же целью через месяц вблизи таджикско-афганской границы пройдет серия масштабных учений Коллективных сил ОДКБ: "Поиск-2021", "Эшелон-2021", "Взаимодействие-2021" и "Кобальт-2021", все они пройдут по единому замыслу", - заявил генсек ОДКБ.

Одновременно участники саммита высказались за становление Афганистана в качестве мирного и независимого государства, свободного от терроризма и наркотиков. Они призвали как можно скорее начать переговоры о мирном урегулировании в этой стране. "Считаем целесообразным задействовать имеющиеся переговорные возможности по Афганистану, в том числе механизмы расширенной "тройки" и Московского формата", - указывается в заявлении.

Боевики радикального исламистского движения "Талибан" 15 августа вошли в Кабул, а 3 сентября объявили, что установили контроль над всем Афганистаном.

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